Эктор Хименес-Браво: Если придется брать в руки оружие, то я готов к этому

В эксклюзивном интервью сайту "Сегодня" Эктор Хименес-Браво рассказал, как он узнал о войне, почему не остался в Колумбии или не уехал в Канаду, как будет вести бизнес и где сейчас находится его возлюбленная.

"Я чувствую себя украинцем"

За более, чем 10 лет жизни в Украине, Эктор сумел построить здесь успешную карьеру на телевидении и открыть несколько популярных ресторанов. При этом шеф все еще остается гражданином двух стран – Колумбии и Канады, а в Украине имеет лишь вид на жительство.

Реклама

Украина стала для меня супер-открытием. Здесь нереально добрые, открытые и трудолюбивые люди, которые являются действительно носителями нации. После 13 лет здесь, я чувствую себя украинцем по духу, по состоянию души и тела, мыслей. Украина – это моя душа, любовь, драйв…все эмоции от слез до счастья, – поделился Хименес-Браво.

В родной Колумбии Хименес-Браво не живет уже почти 32 года и сейчас не может находиться там больше месяца. Еда, традиции, семья – это очень дорого повару, но люди там его раздражают своей поверхностностью.

Канада же остается для Эктора примером демократии, равенства и единства, но все равно не дает столько эмоций сколько Украина.

Украина стала для Эктора родной страной

Реклама

"Если придется брать в руки оружие, то я готов к этому"

Как уроженец Колумбии, где уже почти 50 лет длится вооруженный конфликт, Хименес-Браво понимает, что такое война и не боится отстаивать интересы уже родной ему страны – Украины.

Это время, когда проверяются люди и нации. Сейчас нужно объединяться и бороться, и если для этого придется брать в руки оружие, то я готов к этому, – заявил шеф.

Когда началась война в Украине, Эктор как раз навещал семью в Колумбии. Шеф-повар рассказал нам, как он узнал о войне:

Это был вечер пятницы, я шел по улицам и не понимал, как люди вокруг могут веселиться и танцевать? Поэтому я решил поехать в Польшу. Эта страна очень похожа на Украину, там много украинцев и много кому нужна была помощь, – рассказал Эктор.

Шеф-повар готов воевать за Украину

Реклама

Волонтерство с любимой рядом

Вместе с Эктором в Польшу приехала и его вторая половинка.

Она сейчас занимается помощь беженцам. Очень много работы – ищешь квартиры, соединяешь людей, она занимается всей рутинной работой, которую нужно сделать "за кадром", так сказать. Ездит в центр помощи беженцам, где работают волонтеры, поэтому она тоже занята, – рассказал Хименес-Браво.

А вот он сам долго оставаться за пределами Украины не смог и все же вернулся в Киев.

Я вернулся в Украину, несмотря на то, что здесь может быть небезопасно. Я вернулся, чтобы помогать людям и поддерживать свою команду. У меня, как и у всех украинцев, одна цель – минимизировать количество жертв, помочь тем, кому нужна эта помощь и, конечно, победа Украины, – поделился Эктор.

Сейчас Хименес-Браво занимается волонтерством

В Европе никто не хочет выходить из зоны комфорта

У именитого повара множество знакомых со всех уголков мира и, по словам кулинара, многие из них сегодня помогают Украине всевозможными способами – кто деньгами, кто информацией, кто-то придает огласке все, что происходит. Есть друзья, которые помогают со школой для детей и жильем в Швейцарии.

При этом Хименес-Браво уверен, что ни одна другая страна не смогла бы так объединиться и противостоять врагу, как Украина.

Все в шоке от того, что проходит, от этого ужаса и от того, как украинцы сплотились и продолжают противостоять такому монстру. Маленькая Украина оказалась настолько сильной. Мне понравилась фраза Невзорова, что Украина – это новый флагман свободы. В Европе все привыкли, что все хорошо, и никто не хочет выходить из зоны комфорта, никто не хочет надевать каску и броник, и бежать в тероборону, защищать свою территорию, – поделился шеф.

Эктор уверен, только украинцы могут так противостоять врагу

Что будет с бизнесом после войны?

Как и у других предпринимателей, у Хименес-Браво есть опасения, что восстанавливать бизнес придется с нуля, но он совсем не боится этих трудностей.

Конечно, в 50 лет это сложнее сделать, чем в 20, но это не страшит. Сейчас одно желание, чтобы это все поскорее закончилось и Украина начала восстанавливаться, – поделился шеф.

На период войны рестораны Эктора заняты волонтерской деятельностью. Его команда ежедневно готовит около 2,5 тысяч обедов для теробороны и ВСУ, переселенцев и всех нуждающихся.

Кроме того, совсем недавно заведения восстановили свою работу и принимают гостей по вечерам.

Один мой друг из бывшей Югославии сказал, что сейчас Украине очень важно продолжать развивать бизнес, крутиться, продолжать экспорт и торговлю. После войны это существенно поможет ее экономике, поможет подняться на новый уровень. Несмотря на войну, людям все равно хочется получать какие-то приятные эмоции, поэтому мы и решились на это большое событие и окрыли ресторан для гостей, – рассказал Эктор.

Обратно в Ирпень

После окончания боевых действий шеф намерен вернуться в свой дом в Ирпене и помогать отстраивать Украину.

Я не представляю себе жизнь в другой стране, кроме Украины. Понятно, что для восстановления Ирпеня и других городов нужно потратить силы и время, прежде чем вернуться. Я настроен на то, что после окончания войны, мы все вместе сможем отстроить свое жилье, свою жизнь и сделать все для Украины, – сказал Эктор.

Но первое, что хочет сделать шеф после нашей победы, это накрыть большой стол для всех друзей, команды и наших защитников, почтить память тех, кто погиб за независимость и понять бокал за свободную Украину.

Эктор планирует вернуться в Ирпень / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Ранее в эксклюзивном интервью Никита Добрынин рассказал о службе в территориальной обороне.

Напомним, что вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале. Там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!