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Украинцы – моя семья: Эктор Хименес-Браво рассказал, как спасает украинских беженцев в Польше

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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12 марта, 10:28
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Кулинар находился в родной Колумбии, когда началась война. Однако он не смог долго сидеть там и прилетел в Польшу, чтобы помогать украинцам
Эктор Хименес-Браво прилетел в Варшаву, чтобы помогать украинцам.
Эктор Хименес-Браво прилетел в Варшаву, чтобы помогать украинцам. / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Сейчас многие звезды поддерживают украинский народ финансово, морально и т.д. Так, Оксимирон будет давать антивоенный концерт в Турции, Мила Кунис вместе с Эштоном Катчером собирает деньги, а Чулпан Хаматова открыто выступила против войны.

Также присоединился к поддержке Украины известный кулинар Эктор Хименес-Браво. За несколько дней до начала российского вторжения он улетел в отпуск в Колумбию. Там он планировал месяц отдыхать вместе с мамой. Однако война все изменила.

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Не смог сидеть и ждать окончания войны. Как вы все знаете, за несколько дней до войны я уехал в отпуск к маме в Колумбию. Планировал отпуск с мамой на месяц, но тут началась война. Сначала я не мог в это поверить. Думаю как и вы. После чего, вся Украина, весь мир сплотились. Мы помогали чем могли, – написал кулинар.

Эктор не мог ждать завершения войны на родине. Сейчас он находится в Варшаве. Именно там много украинских беженцев.

В Польше Хименес-Браво сотрудничает с местными организациями, координирующими беженцев. К слову, еще в Колумбии кулинар организовывал гуманитарную помощь полиции, военным и теробороне.

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Мое сердце болит за Украину. Мое место здесь. Украинцы – моя семья. Я прилетел в Варшаву. Тут уже 1,5 млн украинцев и им всем нужна помощь. Работаю сразу с несколькими организациями. Я с вами. Каждый должен делать, что может для победы. Пока наши герои защищают наш дом – я буду помогать в тылу, – написал он.

Эктор признался, что хочет как можно скорее вернуться в Украину и восстанавливать ее. По словам кулинара, это будет самая быстрорастущая и процветающая страна в мире, ведь украинцы лучшие.

Раньше со слезами на глазах Пенелопа Крус поддержала украинцев, которые переживают самую черную страницу истории. Также актриса Эмилия Кларк собирает помощь для украинцев

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
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Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
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