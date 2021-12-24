El Кравчук – о концертах в АТО, паузах в карьере из-за романов и заработке в период пандемии

El Кравчук дал интервью о пандемии, концертах в АТО, романах и шоу-бизнесе / Фото: пресс-служба, Коллаж: Сегодня

Не так давно El Кравчук появился в центре Киева с плакатами, на которых был написан его главный лозунг: "Был, есть и буду". "Сегодня" решили узнать, как сейчас живет артист и чем он занимался последние годы.

О пандемии, кризисе и заработке

Пандемия тяжело ударила по всему креативному бизнесу – музыка, театр, кино сейчас выживают как могут. Кризис и его последствия многие артисты ощущают и будут ощущать еще долгое время.

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El Кравчук признается – давно вакцинировался, так как считает, что это самый надежный способ уберечь свое здоровье. Он проводит концерты, куда, как и в большинство общественных мест, можно попасть только с сертификатом о вакцинации, тестом или справкой о выздоровлении.

Если цивилизованно подходить ко всему, можно наладить образ жизни, который творчеству мешать не будет. Например, 200 лет назад, во времена Пушкина, была пандемия холеры. На два года крупные города, в том числе и Киев, закрыли на карантин. Пушкин в это время сидел в Болдино и написал одни из лучших произведений. 100 лет назад была пандемия испанского гриппа, 20-е годы, не работал Бродвей – и тогда возник джаз…, – делится El Кравчук и цитирует Канта: "Один в луже видит грязь, другой – отражение звезд".

El Кравчук рассказал о заработке в период пандемии / Фото: пресс-служба

Философия философией, но тут сразу возникает финансовый вопрос, ведь кроме творчества представителям креативной сферы нужно и на что-то жить.

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Концертная деятельность у меня не останавливается, у меня есть работа, я зарабатываю деньги. Сейчас начал думать о том, чтобы откликнуться на предложения, например, проводить закрытые мастер-классы. Ведь есть много детей и подростков, которые хотят позаниматься вокалом, поставить номер, пообщаться с уже сложившимся артистом, – рассказывает певец.

По словам El Кравчук, сейчас он выступает не только в Украине – на момент нашего разговора он выбирал между Испанией, Польшей и Германией – где встретить новогоднюю ночь.

El Кравчук дает концерты за рубежом / Фото: пресс-служба

О концертах в АТО

Задолго до выхода альбома "Порошок от любви" у артиста тоже были концерты, но чаще за рубежом. Тогда певец не думал о выступлениях в Украине.

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У нас началась война, и я не мог понять, как мужчина-артист развлекательного жанра может вписаться в реалии сегодняшнего дня. Но я так думал до момента, пока мне не предложили поехать выступать в зону АТО. Я поехал в Попасную, которая на рубеже настоящей войны – где взрывы, бронежилеты и у тебя есть позывной, – вспоминает артист.

Тогда певец понял, что 30 минут мира, которые артисты создают на своих концертах в зоне боевых действий, нужны людям.

Развлекательные песни, песни о любви, мире, отношениях и жизни очень нужны. На моих концертах подходили люди и говорили: "Мы не танцевали несколько лет", – признается El Кравчук.

El Кравчук выступал в зоне АТО / Фото: пресс-служба

В зоне боевых действий El Кравчук активнее всего выступал в 2015-2017 годах. Несколько лет он занимался гастрольной деятельностью именно там. Тогда пришла идея создать проект "Диалоги добра".

Половина зала – военные, половина – обычные люди. Мне помогала Попаснянская городская военно-гражданская администрация. Там мы знакомили военных и местных. Таким образом создавались семьи! Я подумал, что мое место в тот момент было именно там, – заявляет El Кравчук.

После Попасной артист начал сотрудничать с местными школами, ставил детские спектакли.

В какой-то момент я предложил сделать последний звонок детей из Попаснянского района в Киеве. И у нас это получилось, Киев поддержал – нам дали транспорт, мы смогли купить билеты, на Певческом поле я им спел, в София Киевскую сделали экскурсию на 180 человек. Поплавский закармливал их мороженым! Не нужно об этом часто и громко говорить, но иногда, чтобы расставить точки над "і", нужно рассказать, – говорит артист.

El Кравчук знакомит людей на концертах / Фото: пресс-служба

О минусах современного шоу-бизнесе

Шоу-бизнес XXI века – это совершенно умопомрачительная история, в которой работает так много креативных специалистов – от пиара до SMM. Мне любопытно наблюдать за всем этим, – говорит артист.

Но у всего есть плюсы и минусы – этого El Кравчук отрицать не может.

Я все-таки учился всему этому долго – в музыкальном училище, у меня был жесткий педагог, которая относилась ко сцене, как к чему-то святому. Она нас всех воспитывала – Иру Билык, меня, Женю Власову, Славу из НЕАНГЕЛОВ. Мы все относимся ко сцене по-настоящему - этого немного не хватает сегодня. Есть те, кто разок выступит – и больше их смотреть неохота, – объясняет El Кравчук.

El Кравчук рассказал о минусах украинского шоу-бизнеса / Фото: пресс-служба

По словам певца, некоторым "не хватает профессии", сценического опыта, репетиций. Но все же есть современные артисты, которые нравятся El Кравчуку, с некоторыми из них певец выпустит совместные треки.

С группой "Хамерман Знищує Віруси" мы выпустим совместную песню Sex, love and robots – она про роботов и работу. Пандемия дает возможность поэкспериментировать, – говорит певец.

О внешности и уходе за собой

В современном обществе до сих пор существую стереотипы о том, что тема ухода за собой – это женская история. Для кого-то дико видеть или слышать о том, как мужчина пользуется кремом для лица или ходит на процедуры, но точное не для El Кравчука.

Артист не отрицает, что ему повезло с генетикой, но и процедуры по уходу за собой играют немаловажную роль.

Я не стесняюсь сказать, что хожу к косметологам, не часто, но периодически, когда сезонно необходимо. Например, я снимаю клип и к этому события могу что-то сделать, – говорит El Кравчук.

El Кравчук рассказал об уходе за собой / Фото: пресс-служба

Однако уколы, к примеру, ботоксом El Кравчук не делает ради того, чтобы сохранить мимику.

Если сделаю укол, это поменяет мою мимику, это мне не подходит. Я не модель, чтобы просто молча позировать. Сегодня не обязательно делать большое количество уколов. Мезотерапию делал неоднократно, но это больно ужасно! Я современный мужчина, кремами для лица тоже пользуюсь. У нас такая экология, хочется себя нормально чувствовать! К этому не надо относится по-ханжески, – уверяет артист.

Как признался El Кравчук, он не только ухаживает за своей кожей, но и следит за питанием и занимается спортом.

Диета у меня называется "Первобытная" – представьте, что люди ели десятки тысяч лет назад – я стараюсь подстроить свой рацион с учетом этого. Тогда не было муки? Все, значит хлеб не ем. Были орехи, ягоды, мясо, – делится певец.

О комплексах

Кстати, и комплексы по поводу внешности хоть чаще всего публично обсуждают именно женщины, но сталкиваются с этим и мужчины в том числе.

Комплексов у меня никогда не было. В моей семье не было принято хвалить внешность. Это самое последнее, на что обращается внимание. У меня с детства на первом месте всегда были другие вещи. А вот психологических комплексов полно у каждого человека. Это связано с неудачами, провалами. Жизнь бросала меня на высокие пьедесталы, но потом ты вдруг чувствуешь себя ненужным. Но это все очень закаляет, – делится артист.

El Кравчук рассказал о своих комплексах / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

О любви

В интервью не обошли мы и тему любви и того, как отношениях влияют на творчество.

Честно говоря, я в поиске, но всегда, когда я занимаюсь собой и своей жизнью, у меня не очень складывается на творческом фронте. Все мои исчезновения – значит, я занимаюсь личной жизнью. Все мои появления – значит, какие-то "лажи" и я что-то опять ищу, – смеется El Кравчук.

И как бы мы ни старались, артист не стал раскрывать все подробности своих отношений, а лишь обмолвился, что последний роман закончился плачевно.

Распространяться не хочу, последние отношения закончились очень плохо – и настолько плохо, что прям криминальная история. Это в Германии было. Ой, там вообще кошмар! Рановато вам знать о том, что происходило со мной, пока меня не было некоторый период в Украине. Давайте постепенно, – улыбается артист.

Артист признается – в любом случае от своего опыта и жизненного пути он кайфует, а вот на написание песен дела амурные его вдохновляют редко.

При этом певец заявляет, что может написать что-то "настоящее", лишь когда рядом честные и искренние люди, а отношения без фальши и наигранных улыбок.

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