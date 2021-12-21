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Алена Шоптенко – о страхах детства, выгорании, соперничестве на паркете и сыне Алексее

Интервью
Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
21 декабря, 08:00
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Знаменитый хореограф рассказала нам о танцах, конкуренции, путешествиях и это далеко не все. Самое интересное читайте в интервью с Шоптенко
Алена Шоптенко рассказала о свободном времени с сыном, эмоциональном выгорании и работе.
Алена Шоптенко рассказала о свободном времени с сыном, эмоциональном выгорании и работе. / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

21 декабря Алена Шоптенко отмечает 34-летие. Накануне дня рождения "Сегодня" пообщались с танцовщицей и больше узнали о ее жизни вне кулис.

Сейчас хореограф активно занимается воспитанием трехлетнего сына Алексея, параллельно работая и преподавая в университете. У Алены плотный график, поэтому, у нее было эмоциональное выгорание, которое она научилась преодолевать. А еще звезда паркета часто путешествовала по Индии, но страна ей не особенно понравилась. Обо всем этом и другом Шоптенко рассказала нам в интервью.

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О танцах, конкуренции, заработке онлайн и выгорании

  • Алена, чем вы занимаетесь после шоу "Танці з зірками"? Возможно, есть новые проекты?

Сейчас я решила заняться собой и своим здоровьем. У меня ухудшился послеродовой диастаз, его нужно поддерживать, и мне нельзя нагружаться. Также решила сделать небольшую паузу, отдохнуть и заняться немного другой гранью, больше в сторону разговора. Правда, я никогда особенно этим не занималась, но это очень интересно. Хотела еще больше заняться своим блогом в Instagram. Также недавно появился новый проект. Я буду там главным хореографом-постановщиком. Он, конечно, будет очень экстремальным, есть полтора месяца для подготовки. Поэтому я в предвкушении всего происходящего.

Сейчас Алена Шоптенко занимается новым проектом.
Сейчас Алена Шоптенко занимается новым проектом. / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

  • Вы преподаете танцы в Киевском университете культуры и искусств. Были ли студенты, которые записались на танцы, но просто пришли, чтобы с вами сфотографироваться и увидеть вас, как знаменитость?

Я преподаю искусство балетмейстера уже третий год. И я очень горжусь своими студентами, потому что ребята на самом деле растут и правда приходят ко мне за опытом и за знаниями. Они всегда требуют, чтобы я прокомментировала постановки, потому что им это важно. Они хотят работать над ошибками. Иногда ты понимаешь, что они сильно напористые, но с другой стороны я очень рада, что так происходит и некоторые очень инициативные, берут жизнь в свои руки и настойчиво добиваются своего.

  • Есть люди, которые хотят начать заниматься танцами только после 30 лет, но все никак не решаются из-за страха. Скажите, как им бороться с этим страхом и пойти танцевать даже если хочется в 30+?

Я в принципе за то, чтобы танцевать, и особенно, после 30. Я считаю танцы самой крутой сферой. Это и движения, и развлечение, и самопознание, и чувственность. А в первую очередь это колоссальный инструмент для получения удовольствия. Поэтому конечно же, если вы хотите получать удовольствие – нужно записываться на танцы. Да, это удовольствие придет не сразу – то что вы будете видеть в зеркале вас не устроит, но это просто нужно перетерпеть. Какое-то время нужно на адаптацию. Если вам это будет просто пережить, то дальше танцевальное путешествие становится только интереснее и лучше. Танцы – это определенное мировоззрение. Мне кажется это как йога. Когда ты понимаешь танцы по-настоящему, то ты уже связываешь жизнь и начинаешь мыслить и двигаться, как танцор.

Шоптенко рассказала о танцах после 30 лет.
Шоптенко рассказала о танцах после 30 лет. / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

  • Вы сейчас с кем-то конкурируете? Есть ли соперники на паркете?

Мне стало настолько проще жить, как только перестала конкурировать. Это правда. Конечно, была конкуренция. Когда-то я конкурировала с коллегами, с другими хореографами. Но в какой-то момент я поняла, что хореография сама по себе субъективная деятельность. Здесь вопрос как в режиссуре, это все о видении и вкусе, поэтому бессмысленно конкурировать. Нужно развивать себя и конкурировать только с собой, почувствовать свою уникальность, найти какую-нибудь изюминку и ее максимально развивать, ни на кого не оборачиваясь и ни за кем не повторяя.

  • Можно ли вдоволь заработать на танцах? Прибыльно ли это особенно во время пандемии?

Мне кажется, если есть определенные способности и желания, то можно зарабатывать на всем. Учитывая пандемию и рост спроса на соцсети, то безусловно, ориентируясь в онлайне, тоже можно зарабатывать.

  • Вы часто рекламируете косметику от L’Orеal в Instagram. Это основной источник доходов у вас на сегодняшний день?

Я амбассадор этого бренда уже как два года. И это для меня большая честь. Это не является моим основным доходом. Я развиваюсь в очень разных направлениях и хореография на самом деле давно уже не основной источник моего дохода.

  • У вас есть периоды эмоционального выгорания, учитывая плотный график? Если да, как вы с этим боретесь?

Безусловно эмоциональное выгорание бывает. Оно конечно же было вовремя проекта ("Танці з зірками", – Ред.). Потому что ты занимаешься очень долго и упорно в стрессовой работе. Это прямые эфиры, постоянные дедлайны и смены. Как я справляюсь с этим?! Во-первых, мне посчастливилось иметь очень классного брата, который остеопат. Он нажимает какие-то точечки, и ты чувствуешь себя лучше не только физически, а и морально. Также я стараюсь находить время для каких-то удовольствий, для тех вещей, которые вызывают у меня радость или счастье. Например, если я понимаю, что хочу съесть какое-то любимое пирожное из какого-нибудь заведения, то я постараюсь сделать так, чтобы это пирожное у меня было, что бы я получила как бы это удовольствие. Если нужно продолжать работать и нет возможности остановиться и уехать в отпуск, тогда я использую такие методы. Ну и конечно же нужно обязательно высыпаться. Я уже давно приучаю себя ложиться в 23.00. Это лучшее время, когда высыпаешься.

Шоптенко поделилась об эмоциональном выгорании.
Шоптенко поделилась об эмоциональном выгорании. / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

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О досуге с сыном, путешествии по Индии и мечтах

  • У вас есть сын Леша. Вы берете его с собой на работу или есть няни, которые за ним ухаживают, пока вы не дома?

У меня конечно же есть помощник – это моя прекрасная свекровь, которая собственно и является профессиональной няней. И мне так посчастливилось, что она мне помогает с ребенком. Но при этом конечно же я беру малого с собой в павильоны, и на сьемки. Во время пандемии я ребенка стараюсь оградить, все-таки переживаю за его здоровье.

Хореограф воспитывает трехлетнего сына.
Хореограф воспитывает трехлетнего сына. / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

  • Вы любите читать книги вместе с Лешей. А что еще делаете вместе?

Я очень люблю проводит время с ребенком. Хотя конечно это очень тяжело, потому что такой возраст – 3,5 года. Мы с ним выезжали на детское шоу недавно. Это одно из первых в жизни его шоу. Я вожу его в парки. Мы гуляем вместе. На самом деле мы любим делать вместе все, особенно читать книжки. Я стараюсь развлекать его какими-то активностями на выезде, вожу его на гимнастику, плавание, в гости.

Алена рассказала о досуге с сыном.
Алена рассказала о досуге с сыном. / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

  • Проявляется ли у Леши уже интерес к хореографии, как и у вас?

В этом возрасте я не скажу, что это прямо видно, но точно знаю, что он очень давно классно вращает вправо-влево. У него где-то з двух лет координация проявляется не плохо. Но он не очень любит танцевать. В основном он просит маму потанцевать. Когда услышит какую-то музыку, говорит: "Мама танцуй".

  • Вы писали, что не раз были в Индии. Расскажите немного об этом путешествии. Чем поразила вас эта страна?

Одним из ярких впечатлений была поездка именно в Ашрам, где я провела несколько дней и знакомилась с гуру. Это конечно совсем другой мир, люди и энергетика. Даже непривычно видеть, таких счастливых и открытых людей. Мне казалось, что это все нереальность. В таком месте люди правда очень духовно развитие, спокойные и легкие. И этому конечно нужно учиться. Я не скажу, что Индию я прям очень люблю, но я там каталась, бывало прям в автобусах. И однажды меня чуть не обокрали в Мумбаи. Вот именно из-за этого у меня впечатление об Индии не очень хорошие. Но с точки зрение духовных практик, отношения к жизни и философии, то Индия – это источник.

  • Знаю, что в Индии местные жители очень бурно реагируют на людей с европейской внешностью. Чувствовали ли вы какие-нибудь пристальные взгляды на себе?

Смотря в каком регионе ты находишься. В больших городах уже давным-давно не реагируют так бурно. Но в том же Ашраме или там, где я была, я очень чувствовала пристальные взгляды. Это неприятно. Там совершенно разного уровня люди из-за каст, поэтому они по-разному на тебя смотрят.

Елена вспомнила о путешествии по Индии.
Елена вспомнила о путешествии по Индии. / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

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  • В каких странах вы еще мечтаете побывать?

Я очень давно мечтаю попасть на Бали. Когда-то это наконец-то произойдет. Также мечтаю попасть в рождественскую Европу. Сейчас я слышала, что все ярмарки позакрывали и как-то не так, как раньше с точки зрения поездок. Поэтому, я хотела попасть в рождественскую Германию.

О новинках в жизни, блоге на YouTube и вокале

  • Вы пробовали танцевать когда-нибудь индийские танцы?

Да, конечно. Я недавно работала на очень большом индийском фильме, который снимали у нас (в Украине, – Ред.). Я была там хореографом-постановщиком, и отвечала за европейскую часть танца. Но были и хореографы индийского Болливуда. Я пару раз пробовала танцевать и питалась вставить какую-то болливудскую стилистику. Это конечно отдельная культура и очень интересный стиль.

  • А танцевали ли стрип-дэнс, танцы на пилоне? Как вообще относитесь к такому стилю?

Я отношусь очень прекрасно, спокойно и положительно ко всем танцевальным стилям, потому что это танцы, и это развития координации. Чем больше знаешь стилей, тем ты лучше, профессионал. Я не пробовала никогда пилон, но всегда хотела.

Алена Шоптенко о стилях танцев.
Алена Шоптенко о стилях танцев. / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

  • У вас были в жизни определенные запреты из-за того, что вы занимаетесь танцами. И вот два года назад вы впервые попробовали кататься на коньках. Вам понравилось?

Не очень понравилось. У меня по-прежнему детский страх за ноги, страх упасть. В детстве мне всегда запрещали родители, чтобы беречь конечности. Поэтому возможно я еще немного подожду и созрею. Но пока я не имею особого рвения к катку. Не уверенно чувствую себя на льду.

  • Что еще вы узнаете нового в жизни, чего долго не могли себе позволить?

Вот, например, у меня день рождения 21 декабря, и я собираюсь устраивать вечеринку. Последняя моя вечеринка была на мое 20-летие, 14 лет назад. Ну, я попробую это повторить. Это будет как минимум хорошо забытое старое.

Шоптенко устраивает вечеринку в честь дня рождения.
Шоптенко устраивает вечеринку в честь дня рождения. / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

  • Два года назад вы вели блог на YouTube, где делились всякими женскими лайфхаками, секретами. Почему вскоре его забросили?

У меня было очень много работы связанной с хореографией, и у меня просто не было возможности его дальше записывать. Но на самом деле я понимаю, что моя сила все еще в хореографии, креативе и контенте. Поэтому, наверное, я как-то трансформируюсь в другом направлении. Я думаю, что со временем, какая-то мысль придет мне в голову.

  • Вы участвовали в шоу "Маска", где сыграли персонажа Лису. Вы там хорошо пели, и все думали, что под маской прячется профессиональная певица. Может вы занимались вокалом с преподавателем?

Для меня самой это было большое открытие, что я оказывается вообще не плохо могу, по крайнем мере, комментировать пение. У меня есть своя версия на эту тему. Я когда работаю с танцорами непрофессионалами, то они не воспринимают счет в музыке как танцоры, а воспринимают мелодию. Поэтому мне очень часто приходилось напевать танцы. Условно мы танцуем под мое медленное, потом быстрое пение. Даже слова выучила для того, чтобы они ориентировались и делали шаг. Был у меня такой опыт. Я думаю из-за этого немножко подтянула, сама того не зная, музыкальный слух и пение.

Алена Шоптенко участвовала в шоу "Маска".
Алена Шоптенко участвовала в шоу "Маска". / Фото: пресс-служба

О пандемии коронавируса, мотивации и Новом году

  • Повлияла ли пандемия на вашу работу и на самочувствие?

Думаю, что пандемия в принципе на всех очень сильно повлияла, и на роботу, и на моральное состояние. Как раз в этот момент я придумала онлайн-уроки, и проводила их в прямых эфирах. Это спасало не только меня, а еще и людей, которые на них присутствовали.

  • Что вас очень сильно мотивирует, кроме сына?

Меня очень мотивирует моя аудитория и поклонники. Мне нравиться понимать, то что я делаю, это кому-то нужно и кого-то вдохновляет.

  • У вас есть какие-нибудь планы на Новый год. Возможно, какой-то отпуск с семьей?

Я очень хотела уехать с сыном на зимний отдых. Хотелось бы куда-нибудь в Карпаты. Но учитывая, что у меня назревает проект, который нужно сделать за полтора месяца, то я, скорее всего, к сожалению, никуда не поеду. А еще мне нужно успеть украсить дом.

Алена Шоптенко рассказала о Новом году.
Алена Шоптенко рассказала о Новом году. / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

  • Расскажите о приятном воспоминании из какого-нибудь празднования Нового года.

Я вспоминаю последний Новый год моей мамы. Она год назад умерла, поэтому Новый год, когда она была с нами, является для меня самым дорогим.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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