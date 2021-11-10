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El Кравчук о реакции людей на его акцию в центре Киева: Узнавали, подходили и спрашивали

Эксклюзив
Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
10 ноября, 11:00
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Знаменитый украинский исполнитель рассказал, как прохожие в центре столицы реагировали на него с табличками в руках. На картонках, которые демонстрировал El Кравчук, было написано, что он "был, есть и будет"
El Кравчук объяснил, зачем вышел в центр столицы с плакатами
El Кравчук объяснил, зачем вышел в центр столицы с плакатами / Фото: facebook.com/el.kravchuk.5

На еще одной табличке артист написал слова из своей песни "Доля" – "Вип'ю вина, вип'ю до дна". Снимки El Кравчук опубликовал на своей странице в Facebook, а в комментариях все переполошились и сразу стали интересоваться: что случилось?

В комментарии "Сегодня" знаменитый певец рассказал, зачем устроил такую акцию и как на это отреагировали прохожие в центре столицы.

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С выходом нового альбома "Порошок от любви" меня во всех интервью спрашивают, где же я пропадал все это время. Это, конечно, логично, но я решил один раз и сразу для всех ответить и сделал такую акцию. Как реагировали люди? Так как это было в центре Киева, то людей было много, они узнавали меня, подходили, спрашивали и говорили хорошие слова. Многие хвалили мой альбом и просили побольше новых песен, – рассказал нам артист.

El Кравчук вышел в центр Киева с табличками – артист объяснил, как отреагировали люди
El Кравчук вышел в центр Киева с табличками – артист объяснил, как отреагировали люди / Фото: facebook.com/el.kravchuk.5

По словам артиста, у него много идей и планирует выпустить новые песни.

У меня много накопленного материала, сейчас мы записываем новые песни, так что EL Кравчук был, есть и будет! – заявил исполнитель.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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