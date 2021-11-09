El Кравчук с картонками в руках вышел в центр Киева, чтобы напомнить о себе

El Кравчук спародировал известный мем, чтобы напомнить о себе / Фото: Facebook

Сейчас исполнителю 44 года. Он давно прекратил музыкальную карьеру – сразу же после расторжения договоренности со своим продюсером Евгением Рыбчинским из-за творческих разногласий.

С тех пор в публичном пространстве исполнителя не было видно, но все это время он все же продолжал выступать для небольшой публики на корпоративах. Недавно певец решил вернуться на большую сцену, выпустил альбом "Порошок от любви" и намерен устроить масштабный тур по украинским городам.

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Но прежде, чем это сделать El Кравчук придумал нестандартный способ напомнить о себе слушателям. Для этого артист взял большой картонный лист и написал на нем разные фразы – от своих хитовых строчек до заявлений, что он был, есть и будет. Подняв картонку над головой El Кравчук сделал снимки в разных точках столицы, затем опубликовав их на своей Facebook-странице.

Ответ на вопрос: "Где пропадал El Кравчук 10 лет?", – подписал публикацию артист.

Фото: Facebook

Таким образом звезда 90-х спародировал смешной мем Сета Филлипса – парня из Нью-Йорка, который также фотографируется с табличками, на которых пишет иронические фразы о наболевшем. Например, "прекратите постить видео с концертов" или "хватить фоткать свою еду".

Фото: Instagram

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