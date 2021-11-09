El Кравчук із картонками в руках вийшов у центр Києва, щоб нагадати про себе

El Кравчук спародіював відомий мем, щоб нагадати про себе / Фото: Facebook

Наразі виконавцю 44 роки. Він давно припинив музичну кар'єру – одразу після розірвання домовленості зі своїм продюсером Євгеном Рибчинським через творчі розбіжності.

З того часу в публічному просторі виконавця не було видно, але весь цей час він все ж таки продовжував виступати для невеликої публіки на корпоративах. Нещодавно співак вирішив повернутися на велику сцену, випустив альбом "Порошок від кохання" і має намір влаштувати масштабний тур українськими містами

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Але перш ніж це зробити El Кравчук вигадав нестандартний спосіб нагадати про себе слухачам. Для цього артист взяв великий картонний аркуш і написав на ньому різні фрази – від своїх хытових рядків до заяв, що він був, є і буде. Піднявши картонку над головою El Кравчук зробив знімки у різних точках столиці, потім опублікував їх на своїй Facebook-сторінці.

Відповідь на запитання: " Де пропадав El Кравчук 10 років?", – підписав публікацію артист.

Фото: Facebook

Таким чином, зірка 90-х спародував смішний мем Сета Філіпса – хлопця з Нью-Йорка, який також фотографується з табличками, на яких пише іронічні фрази про наболіле. Наприклад, "припиніть постити відео з концертів" або "вистачить фоткати свою їжу".

Фото: Instagram

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