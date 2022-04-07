Электронные книги о Гарри Поттере снимают с продажи в России

Книги о Гарри Поттере в электронном виде в РФ будут недоступны / Фото: https://www.1zoom.ru/

Как стало известно, библиотеки электронных книг "ЛитРес" и MyBook в России объявили о снятии с продажи книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере в переводе Марии Спивак по решению правообладателя. Теперь книги о Поттере в электронном виде в РФ продаваться не будут.

Возможность купить книги в РФ сохраняется только до 8 апреля. Речь идет о снятии с продаж на неопределенный срок.

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Также в MyBook сообщают, что функция дочитывания книг Роулинг может быть выключена в любой момент по инициативе правообладателя. Так что поклонники книг о Гарри Поттере не смогут дочитать историю в электронных книгах этой библиотеки. Зато смогут продолжить слушать бредовую пропаганду по ТВ, как они это и делают годами, выключив все законы ума и логики.

К сожалению, пока что сохраняется возможность покупки бумажных книг. При этом огромное число брендов и корпораций ушло из РФ в ответ на начатую Россией войну в Украине.

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Напомним, ранее Стивен Кинг уже отказался издавать свои книги в России.

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