Книги про Гаррі Поттера в електронному вигляді в РФ будуть недоступними / Фото: https://www.1zoom.ru/

Як стало відомо, бібліотеки електронних книг "ЛітРес" та MyBook у Росії оголосили про зняття з продажу книг Джоан Роулінг про Гаррі Поттера в перекладі Марії Співак за рішенням правовласника. Тепер книги про Поттера в електронному вигляді в РФ не продаватимуться.

Можливість купити книги в РФ зберігається лише до 8 квітня. Йдеться про зняття з продажу на невизначений строк.

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Також у MyBook повідомляють, що функція дочитування книг Роулінг може бути вимкнена будь-якої миті з ініціативи правовласника. Тож шанувальники книг про Гаррі Поттера не зможуть дочитати історію в електронних книгах цієї бібліотеки. Натомість зможуть продовжити слухати пропаганду по ТБ, як вони це й роблять роками, вимкнувши всі закони здорового глузду та логіки.

На жаль, поки що зберігається можливість придбання паперових книг. Водночас величезна кількість брендів та корпорацій пішла з РФ у відповідь на розпочату Росією війну в Україні.

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Нагадаємо, раніше Стівен Кінг відмовився видавати свої книги в Росії.

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