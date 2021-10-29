"Элементарно": на НЛО TV стартует премьера детектива с неожиданным сюжетом о Шерлоке Холмсе

Премьера американского детективного телесериала

"Элементарно" – действительно крутой сериал с харизматичными актерами и историями, за которыми интересно наблюдать и разгадывать. Теперь зрители наконец-то увидят целых семь сезонов детективных приключений Шерлока в эфире украинского телеканала.

По сюжету, Шерлок Холмс (Джонни Ли Миллер) – британский детектив, который приезжает в Нью-Йорк для лечения наркозависимости. Однако, завершив реабилитацию, он решает остаться в городе и сотрудничать с местной полицией в качестве консультанта. В этом ему берется помогать Джоан Ватсон (Люси Лью) – бывшая хирург, которую состоятельный отец Шерлока нанял в качестве компаньонки для сына, чтобы та облегчила его переход к обычной жизни и помешала возвращению к пагубной привычке.

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Фото: Instagram

Несмотря на резкость и специфический характер Холмса, Джоан все же удается найти с ним общий язык. Женщину восхищают молниеносный ум и дедуктивные способности Шерлока, а вскоре оказывается, что ее знания как врача могут пригодиться во время расследований. Потому вместе эти двое ищут ответы на самые сложные вопросы и распутывают наиболее загадочные преступления.

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