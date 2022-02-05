Элизабет Дебики повторила всегда актуальный образ принцессы Дианы (голосование)

Элизабет Дебики в образе принцессы Дианы / Фото: instagram.com/vogue.polska

Благодаря сериалу "Корона" мир еще больше узнал о жизни королевской семьи Великобритании. В самом разгаре съемки пятого сезона. И теперь в Сети обсуждают новый образ актрисы Элизабет Дебики в образе принцессы Дианы. В конце материала предлагаем вам проголосовать, похоже ли получилось у актрисы.

Для миллионов людей по всему миру принцесса Диана – по-прежнему икона стиля, ее образы актуальны и сейчас, поэтому многие знаменитости регулярно повторяют ее луки.

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А у актрисы Элизабет Дебики сейчас непосредственно такая работа - "быть" принцессой Дианой, воплощая ее образ в сериале "Корона". Так, на этой неделе в прессу попали фото и видео со съемок, которые теперь обсуждают все.

В новом эпизоде Элизабет Дебики повторила наряд принцессы Дианы: в леггинсах, водолазке, бейсболке ботинках и стильном красном пуховике.

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Элизабет Дебики / Фото: instagram.com/vogue.polska

Именно в таком образе принцесса Диана появилась во время поездки на горнолыжный курорт в Австрию в 1994 году.

Принцесса Диана / Фото: instagram.com/vogue.polska

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Предлагаем вам поделиться своим мнением.

Удалось ли Элизабет Дебики повторить образ принцессы Дианы? да, очень нет, не получилось

О сериале "Корона"

Напомним, сериал "Корона" (англ. The Crown) — исторический драматический телесериал, выходящий на Netflix и посвященный правлению королевы Великобритании Елизаветы II. Создателем и сценаристом телешоу выступает Питер Морган, а производством занимаются компании Left Bank Pictures и Sony Pictures Television. В основу сюжета "Короны" легли фильм Моргана "Королева" (2006) и его пьеса "Аудиенция" (2013).

Съемки пятого сезона начались в июне 2021 года, а шестого — начнутся в 2022 году.

Также сейчас обсуждают тот факт, что сериал "Эйфория" продлили на третий сезон.