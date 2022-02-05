Елізабет Дебікі повторила завжди актуальний образ принцеси Діани (голосування)

Елізабет Дебікі в образі принцеси Діани / Фото: instagram.com/vogue.polska

Завдяки серіалу "Корона" світ ще більше дізнався про життя королівської родини Великобританії. У розпалі зйомки п'ятого сезону. І тепер у Мережі обговорюють новий образ акторки Елізабет Дебікі в образі принцеси Діани. Наприкінці матеріалу пропонуємо вам проголосувати, чи схоже вийшло у актриси.

Для мільйонів людей по всьому світу принцеса Діана – як і раніше, ікона стилю, її образи актуальні і зараз, тому багато знаменитостей регулярно повторюють її луки.

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А в актриси Елізабет Дебікі зараз безпосередньо така робота "бути" принцесою Діаною, втілюючи її образ у серіалі "Корона". Так, цього тижня у пресу потрапили фото та відео зі зйомок, які тепер обговорюють усі.

У новому епізоді Елізабет Дебікі повторила вбрання принцеси Діани: у легінсах, водолазці, бейсболці черевиках та стильному червоному пуховику.

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Элізабет Дебікі / Фото: instagram.com/vogue.polska

Саме в такому образі принцеса Діана з'явилася під час поїздки на гірськолижний курорт до Австрії 1994 року.

Принцеса Діана / Фото: instagram.com/vogue.polska

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Пропонуємо вам поділитися своєю думкою.

Удалось ли Элизабет Дебики повторить образ принцессы Дианы? так, дуже ні, не вийшло

Про серіал "Корона"

Нагадаємо, серіал "Корона" (англ. The Crown) – історичний драматичний телесеріал, що виходить на Netflix і присвячений правлінню королеви Великобританії Єлизавети II. Творцем та сценаристом телешоу виступає Пітер Морган, а виробництвом займаються компанії Left Bank Pictures та Sony Pictures Television. В основу сюжету "Корони" лягли фільм Моргана "Королева" (2006) та його п'єса "Аудієнція" (2013).

Зйомки п'ятого сезону розпочалися у червні 2021 року, а шостого – розпочнуться у 2022 році.

Також зараз обговорюють той факт, що Серіал "Ейфорія" продовжили на третій сезон.