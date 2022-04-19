Елизавета II крайне редко будет появляться на публике: причина

Новые подробности о состоянии здоровья Елизаветы II / Фото: Getty Images

Елизавета II одним за другим пропускает важные мероприятия. Впервые за 50 лет королевы не было на Пасхальной службе в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Ранее впервые за всю историю своего правления, Ее Величество не присутствовала на национальном собрании церкви Англии.

На днях стало известно, что теперь Елизавету II крайне редко можно будет увидеть на публике. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на источники в Букингемском дворце.

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Все из-за проблем со здоровьем. Теперь помощники Елизаветы II будут подтверждать ее присутствие только в день мероприятия.

Елизавета II на церемонии Trooping the Colour 12 июня 2021 года / Фото: Getty Images

Отмечается, Ее Величеству из-за проблем с ногами трудно передвигаться, а появляться на публике в инвалидном кресле королева не хочет.

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Что известно о состоянии здоровья Елизаветы II

У поклонников королевской семьи были некоторые опасения по поводу здоровья Елизаветы II. Осенью прошлого года Ее Величество впервые появилась на публике с тростью на мероприятии в Вестминстерском аббатстве.

Елизавета II прибыла в Вестминстерское аббатство с тростью / Фото: Getty Images

Затем британская королева впервые за 15 лет отменила официальный визит. А еще через несколько дней стало известно, что Елизавета II провела ночь в больнице. Чуть позже Ее Величество сама во время одного из приемов рассказала, что у нее проблемы с ногами

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Елизавета II является самым долгоживущим и самым долгоправящим монархом Великобритании. В июне этого года ей предстоит отпраздновать 70 лет на престоле, подготовка к которому уже идет больше года.

По мнению королевские экспертов, появление Елизаветы II на таком большом мероприятии станет последним в ее карьере. Уже сейчас принц Уильям, Кейт Миддлтон, принц Чарльз с женой взяли на себя большую часть обязанностей королевы, чтобы у нее была возможность отдыхать.