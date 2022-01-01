Елизавета II подарила жене принца Чарльза звание, о котором мечтала принцесса Диана

Елизавета II назначила Камиллу Паркер-Боулз королевской леди Ордена Подвязки / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Камилла Паркер-Боузл, которой пророчат корону, станет леди Благородного Ордена Подвязки – старейшего из рыцарских орденов Великобритании. Это подарок супруге принца Чарльза от Ее Величества, пишет People.

Такое решение Елизаветы II эксперты считают выражением лояльности и признанием Камиллы как достойного члена королевской семьи. О награде когда-то мечтала Диана Спенсер.

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Напомним, что Камилла вышла замуж за принца Чарльза в 2005 году.

/ Фото: Getty Images

Что это за орден и почему он важен

Орден Подвязки – это высший рыцарский орден Великобритании и старейший в мире. По уставу рыцарей ордена Подвязки не может быть более 24 человек, помимо монарха, принца Уэльского, членов королевской семьи и иностранных монархов.

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Символом ордена является лента из темно-синего бархата с вытканной золотом каймой и золотой надписью: "Honi soit qui mal y pense" – "Да стыдится тот, кто подумает об этом дурно".

Разные вариации изображения ордена / Фото: Wikipedia

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Рыцарями ордена Подвязки являются члены королевской семьи: принц Чарльз, принцесса Анна, принц Уильям. Из иностранных монархов ордена удостоились король Норвегии Харальд V, королева Дании Маргрете II, король Испании Филипп VI, бывший император Японии Акихито.

Ранее сообщалось, что Елизавету II оскорбило новое фото принца Гарри и Меган Маркл с детьми.