Супруга принца Чарльза может стать следующей британской королевой – почему все так думают

Перед свадьбой с принцем Чарльзом Камилла Паркер-Боулз опубликовал заявление, в котором говорилось, что она станет принцессой-консортом после того, как ее супруг взойдет на трон

Камилла Паркер-Боулз может стать следующей британской королевой / Фото: instagram.com/clarencehouse, instagram.com/theroyalfamily

Но некоторые королевские эксперты предполагают, что герцогиня Корнуолльская может получить титул королевы. Это связано с тем, что в последнее время Камилла все чаще проводит официальные мероприятия онлайн и оффлайн в качестве представителя Ее Величества.

Недавно супруга принца Чарльза отметилась на вечеринке своего книжного клуба, а после посетила Глазго вместе с супругом, а также Кейт Миддлтон и принцем Уильямом. И все это на фоне слухов об ухудшении здоровья Елизаветы II.

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Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

По словам королевского эксперта Говарда Ходжсона, королева "абсолютно обожает" Камиллу, хотя когда-то вовсе не одобряла ее кандидатуру на должность супруги наследника престола.

Сейчас, когда в королевской семье происходит "постепенная смена караула", Елизавета отходит от своих обязанностей, герцогиня Корнуолльская может полностью руководить процессом.

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Но решит ли Камилла называть себя королевой? В разговоре с Express королевский фотограф и биограф Ян Ллойд сказал: "Проблема в том, что назвать ее (Камиллу. – Ред.) королевой сразу после того, как правление нынешней королевы закончилось, было бы неловко".

Камилла Паркер-Боулз вышла замуж за принца Чарльза в 2005 году. К тому времени со дня смерти принцессы Дианы прошло более 8 лет, а британцы все еще называли Камиллу "любовницей" и "разлучницей". Подробнее об истории любви Чарльза и Камиллы читайте здесь.

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