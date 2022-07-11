Елизавету II догоняют в королевском рейтинге. И это не принц Уильям

У Елизаветы II появился конкурент в королевском рейтинге / Фото: Getty Images
Каждый квартал британская компания YouGov публикует королевский рейтинг, в котором выбирает самую популярную особу из монаршей семьи.
Естественно, первое место в ТОП занимает королева Елизавета II. Даже не смотря на то, что Ее Величество передала часть своих обязанностей принцу Чарльзу, британцы поддерживают свою правительницу.
Однако после последнего опроса у королевы появилась серьезная конкуренция. Как сообщает издание Express, второе место заняла Кейт Миддлтон.
Герцогиня Кембриджская обогнала даже своего мужа принца Уильяма, который обычно шел в списке сразу после Елизаветы II.
Кейт получила 93-процентный рейтинг славы и 68-процентный рейтинг популярности — всего на семь процентов меньше, чем у королевы, чья популярность составляла 75 процентов.
Принцу Уильяму не хватило всего четыре процента, чтобы обогнать супругу. Поэтому герцог Кембриджский занял третье место в королевском рейтинге.
А вот будущий король принц Чарльз не попал даже в пятерку лидеров. В рейтинге его обогнали покойный принц Филипп, сестра принцесса Анна и ее дочь Зара Тиндалл. Герцог Корнуолльский оказался на седьмом месте и набрал всего 42 процента популярности.
Королевский рейтинг – кто на последнем месте?
Неожиданно, но в конце списка оказалась Меган Маркл. Нижем чем у нее, рейтинг только у принца Эндрю после секс-скандала.
- Королева – 75 процентов популярности
- Кейт, герцогиня Кембриджская — 68 процентов.
- Принц Уильям — 66 процентов
- Принц Филипп – 64 процента
- Принцесса Анна – 53 процента
- Зара Тиндалл — 49 процентов
- Принц Чарльз — 42 процента
- Камилла, герцогиня Корнуольская — 40 процентов
- Софи, графиня Уэссекская — 37 процентов
- Принц Эдвард – 35 процентов
- Принц Гарри — 34 процента
- Принцесса Евгения — 31 процент
- Принцесса Беатрис – 28 процентов
- Меган, герцогиня Сассекская — 25 процентов
- Принц Эндрю – 11 процентов
Кто точно знает, как стать популярным, так это дети герцога и герцогини Кембриджских. Напомним, принц Джордж "взорвал" Сеть смешными фото с Уимблдона.