Эмбер Херд обвинила Джонни Деппа в изнасиловании: адвокат озвучил жуткие детали

Адвокаты актрисы озвучили новые обвинения / Фото: https://www.1zoom.ru/

Недавно мы писали о том, что Эмбер Херд призналась в любви Деппу, что было довольно неожиданно. После этого начался новый суд. Идет рассмотрение иска Джонни Деппа в отношении Эмбер Херд за ее статью The Washington Post, где она обвинила его в домашнем насилии. Во время слушания адвокаты актрисы упомянули новые шокирующие факты.

Эмбер Херд обвинила Джонни Деппа в изнасиловании. Об этом пишет издание Rolling Stone. Защитники актрисы заявили, что она в течение трех дней подвергалась насилию. До этого актер принят 8-10 таблеток экстази:

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Он схватил ее и прижал к стойке бара. Разбросал бутылки от спиртного, часть из них разбилась, осколки лежали на полу. Он отшвырнул ее, затем начал бить, таскать по стеклам. Хотел убить. Он изнасиловал ее бутылкой из-под ликера, – заявил адвокат.

Эмбер Херд

Комментария от звезды "Пиратов Карибского моря" не было, но его адвокаты опровергли столь ужасное обвинение.

Херд никогда не выдвигала такого обвинения против Деппа – оно никогда не было частью ее обвинений в насилии в 2016 году. Итак, что изменилось? Когда она осознала серьезность того, что утверждала, она запаниковала и заявила о сексуальном насилии. За пятьдесят восемь лет мистера Деппа ни одна женщина ни разу не обвинила его в насилии, и ни у кого в Голливуде или в мире не было никаких оснований полагать, что он был насильником – до тех пор, пока мисс Херд публично не обвинила его, – подытожил адвокат Деппа, обращаясь к присяжным.

Джонни Депп

В связи с новым обвинением финал разборок между бывшей парой может сильно затянуться.

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