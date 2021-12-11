Еще одно раскрытие – кто был Чайною квіткою в шоу Маска (видео)

В шоу "Маска" рассекретили Чайну квітку / Фото: телеканал "Украина"

Когда Чайна квітка появилась на сцене "Маски" на телеканале "Украина", Оля Полякова заявила, что это телеведущая Маша Ефросинина. А вот Олег Винник предположил, что это может быть Алена Винницкая.

Загадочная героиня выступила перед зрителями и звездными детективами проекта с песней Diamonds певицы Rihanna. Послушав Чайну квітку, Андрей Данилко отметил, что она имитирует Анастасию Приходько. Прозвучали также имена Alyosha и Леси Никитюк.

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Чайна квітка в выпуске шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Всего одно выступление, всего несколько подсказок и только одна попытка для детективов!

Коллеги Данилко сошлись во мнении, что за маской прячется певица. Но какая же? Долго им думать не пришлось – квітка рассекретила себя и сразу сняла маску. Оказалось, что это Катерина Павленко из группы Go_A, ставшей триумфатором "Евровидения" в этом году!

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Смотрите, как Чайна квітка сняла маску:

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Катерина призналась, что в костюме ей было очень комфортно и она не хотела, чтобы ее рассекретили. Для этого вокалистка даже изменила свой голос во время записи песни. И это у нее получилось идеально.

Надо было хоть немного этники добавить, мы не догадывались. Максимум, что мы видели – твои руки, – обратился к Кате Павленко DZIDZIO.

Напомним, что ранее в шоу "Маска" рассекретили милого Порося.