Есть надежда выйти замуж за принца: 8 холостяков из монарших семей, которые пока без пары

Принцы, которые еще не нашли себе пару / Фото: открытые источники

Пока наши читатели обсуждают правила первого свидания от нового Холостяка Алекса Топольского, мы решили подбросить нашим читательницам новую пищу для размышлений, особенно тем, кто еще не обзавелся второй половинкой и мечтает стать частью аристократической семьи. Да, надежда выйти замуж за принца – это не только цитата из песни Верки Сердючки, но еще и повод ознакомиться, кто из принцев все еще носит статус холостяка.

Иоахим, принц Бельгии, 30 лет

Перспективный жених – принц Бельгии Иоахим. Он второй сын принцессы Астрид Бельгийской и эрцгерцога Лоренца Австрийского. Как и многие молодые люди его статуса, он ведет очень скрытный образ жизни и не дает лишних поводов о себе говорить. У принца Иоахима прекрасное образование: он изучал экономику в Университете Боккони в Милане, а также служил в бельгийской морской пехоте. Но пока что он может похвастаться только профессиональными успехами.

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На личном фронте бельгийского красавца все спокойно. Несколько лет назад писали, что у принца был роман с девушкой Виктории из Испании (она не аристократического происхождения) и даже говорили о свадьбе, но она не состоялась. Поэтому принц Бельгии по-прежнему считается завидным холостяком.

Принц Бельгии Иоахим / Фото: открытые источники

Йозеф Венцель, принц Лихтенштейна, граф Ритберг, 26 лет

Йозеф Венцель – старший сын Алоиза, регента и наследного князя Лихтенштейна, и его жены принцессы Софии Баварской, герцогини в Баварии. Сейчас ему 26 лет. Ранее он учился в Англии, но также захотел сменить обстановку и взял паузу в учебе, чтобы попутешествовать по Америке. Ту самую он еще не встретил.

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Йозеф Венцель / Фото: открытые источники

Принц Лоренцо Боргезе из Италии, 49 лет

Этого известного сердцееда знают не только как принца, но и как участника шоу "Холостяк". Среди его предков – принцесса Марселла Боргезе, сестра Наполеона Паулина Бонапарт Боргезе, Папа Павел V (Камилло Боргезе) и кардинал Сципион Боргезе. Отцом Лоренцо был князь Франческо, а матерью – простая американка.

Лоренцо пока что не встретил свою любовь, хотя и начинал отношения с участницей "Холостяка". Но до свадьбы дело не дошло. Сейчас он живет в Нью-Йорке.

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Принц Лоренцо Боргезе / Фото: passion.ru

Константин-Алексиос, принц Греции и Дании, 23 года

Харизматичный Константин-Алексиос с завидной внешностью – еще и принц Греции и Дании. Он является старшим сыном кронпринца Павла и кронпринцессы Греции Марии-Шанталь. Он родился в Нью-Йорке. Кстати, одним из его крестных отцов стал принц Уильям. Сейчас Константин-Алексиос учится в Джорджтаунском университете в Вашингтоне. Он также есть в Instagram: там у него почти 200 тысяч подписчиков. Так что есть шанс наладить с ним отношения в соцсетях.

Константин-Алексиос, принц Греции и Дании / Фото: Instagram

Хуссейн ибн Абдалла, наследный принц Королевства Иордании, 27 лет

Старший сын короля Абдаллы II и королевы Рании – Хуссейн ибн Абдалла – прямой наследник трона и когда-то возглавит королевство. А пока что он регулярно оказывается в списках самых завидных холостяков. Он сам управляет вертолетом, может похвастаться шикарными знаниями истории, ведет активную социальную жизнь и патронирует ряд организаций. А еще на на него можно подписаться в инстаграм. У него больше 3 миллионов фолловеров, но любимой, с которой хотелось бы связать судьбу, пока что нет.

Хуссейн ибн Абдалла / Фото: Instagram

Матин, принц Брунея, 30 лет

Принц Матин – десятый ребенок и четвертый сын султана Брунея Хассанала Болкиаха. Еще один завсегдатай материалов о завидных женихах. Ему 30 лет, у него превосходное образование: он учился в Королевской военной академии в Великобритании, а также изучал международную политику в Королевском колледже Лондона и в School of Oriental & African Studies при Университете Лондона. А также он получил квалификацию пилота Королевских военно-воздушных сил.

Судя по всему, принц не спешит связывать себя узами брака. Он активно ведет инстаграм, где у него большее 2,3 миллионов подписчиков, предпочитает светскую жизнь и не подтверждает слухи о том, что состоит с кем-то в отношениях.

Матин, принц Брунея / Фото: Instagram

Принц Датский Николай, 22 года

Принц Датский Николай – сын принца Йоакима, графа Монпеза и Александры, графини Фредериксборгской. Ему 22 года. И сейчас он седьмом месте в очереди на престол Дании. Поэтому у парня есть все возможности, чтобы посвящать себя своим хобби и интересам, а более глубоко в дела государственные могут себя посвящать те, кто выше по списку.

Поэтому принц Датский строит карьеру в моделинге. Он подписал контракт с датским модельным агентством Scoop Models и впервые появился на подиуме в 2018 году. Кстати, принц не получает официальной финансовой поддержки от королевского дома и не является владельцем крупных угодий. Так что респект парню за старания, и да, он также холостяк! Подписывайтесь на его страницу в инстаграм.

Принц Датский Николай / Фото: Instagram

Принц Себастьян Люксембургский, 29 лет

Себастьян Анри Мария Гийом – принц Люксембурга, Нассау и Пармы, сын правящего герцога Анри и Марии-Терезы Местре. Он является седьмым в списке наследования трона. Принц окончил Международную школу в Люксембурге и поступил на факультет маркетинга и коммуникаций в один из престижных университетов США, также свободно владеет пятью языками.

Среди его увлечений – лыжи, регби, альпинизм, путешествия. И пока что он он без пары.

Принц Себастьян Люксембургский / скриншот

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