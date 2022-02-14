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Как у животных – процесс принюхивания: Холостяк Алекс Топольский дал советы о первом свидании

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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14 февраля, 15:08
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В самый романтический день в ходу новый Холостяк Алекс Топольский поделился актуальными советами
Новый Холостяк делится актуальными советами
Новый Холостяк делится актуальными советами / Фото: СТБ, pixabay.com

Пока наши читатели изучают опыт звезд касательно Дня Валентина, новый украинский "Холостяк" Алекс Топольский продолжает романтическую тему.

Для всех, кто мечтает встретить свою любовь и произвести хорошее впечатление, бизнесмен Алекс Топольский, он же новый главный герой 12 сезона романтического реалити, рассказал, как вести себя на встрече с понравившимся человеком. К вечеру 14 февраля, когда многие отправляются на первое свидание, следующие советы будут очень актуальны.

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Алекс Топольский
Алекс Топольский / Фото: instagram.com/alexander_topolsky/

Исходя из собственного опыта, утвердительно акцентирую внимание на том, что на первом свидании не надо рассказывать о себе все! И не надо пытаться узнать о человеке все! Первое свидание – это так же, как у животных, процесс принюхивания (знаю-знаю, звучит не очень романтично), но это именно так. "Принюхайтесь" друг к другу, поймите, говорите ли вы на языке одной стаи или при звуке согласных от другого человека у вас внутри все сжимается,

– поделился мнением Холостяк.

Также немаловажно, по мнению Алекса, всегда оставаться самим собой:

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Холостяк поделился советами
Холостяк поделился советами / Фото: СТБ

Пока вы будете казаться не такими, каким вы есть, тратится много времени, энергии и все равно в итоге вас поймают с поличным. Первое свидание проведите легко, весело, непринужденно.

Также читайте подробности нового интервью Александра Эллерта.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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