Как у животных – процесс принюхивания: Холостяк Алекс Топольский дал советы о первом свидании

Пока наши читатели изучают опыт звезд касательно Дня Валентина, новый украинский "Холостяк" Алекс Топольский продолжает романтическую тему.
Для всех, кто мечтает встретить свою любовь и произвести хорошее впечатление, бизнесмен Алекс Топольский, он же новый главный герой 12 сезона романтического реалити, рассказал, как вести себя на встрече с понравившимся человеком. К вечеру 14 февраля, когда многие отправляются на первое свидание, следующие советы будут очень актуальны.
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Исходя из собственного опыта, утвердительно акцентирую внимание на том, что на первом свидании не надо рассказывать о себе все! И не надо пытаться узнать о человеке все! Первое свидание – это так же, как у животных, процесс принюхивания (знаю-знаю, звучит не очень романтично), но это именно так. "Принюхайтесь" друг к другу, поймите, говорите ли вы на языке одной стаи или при звуке согласных от другого человека у вас внутри все сжимается,
– поделился мнением Холостяк.
Также немаловажно, по мнению Алекса, всегда оставаться самим собой:
Пока вы будете казаться не такими, каким вы есть, тратится много времени, энергии и все равно в итоге вас поймают с поличным. Первое свидание проведите легко, весело, непринужденно.
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