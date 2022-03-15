Эти орки сравнивают мой город с землей: Андрей Бедняков показал, во что превратили оккупанты Мариуполь

Андрей Бедняков эмоционально обратился к россиянам и показал фото разрушенного Мариуполя / Фото: instagram.com/biedniakov

Андрей Бедняков, как и все остальные украинские звезды, пытается достучаться до граждан россии и рассказать о кровавом преступлении их президента-диктатора на территории Украины.

Также в Instagram Бедняков опубликовал фото родного города после обстрелов российских оккупантов. Ведущий рассказал, что российские захватчики полностью разрушили Мариуполь.

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Сейчас мой город пахнет горем, страданием и слезами, которые принесли великие лживые "освободители". Это самый центр города. Там ресторан, где вкусные рапаны на сковородке. Рядом место, где мы играли в приставку с пацанами ночи напролет. Напротив главный корпус ПГТУ. Больше 90% моего города говорит на русском. И вот так "освободители" освобождают русскоговорящих. Вот она настоящая их защита. Пока вас не было у нас – город жил мирно и прекрасно. Но как только вы переступили границу – случилась катастрофа. Эти орки сравнивают мой город с землей. Город, в котором моя семья, родные и мои друзья. Которых я безумно люблю и которых я обязательно увижу ! Ведь у вас, друзья, нет другого выбора, ясно!? – написал ведущий.

Бедняков заявил, что оккупанты никогда не сломят города Украины – Мариуполь, Мелитополь, Волноваху и другие.

И всем тем, кто поддерживает войну, тем кто с буковкой Z на аватарке пишет мне: "ой интересно, как ты переобуешься, когда мы победим"...Два уточнения: я не переобуюсь, и х*р вы победите! Мой город выстоит! И снова будет пахнуть морем, кукурузой и родителями, – заявил ведущий.

Раньше Андрей Бедняков публично поблагодарил неравнодушных украинцев и бойцов ВСУ. А вот Маша Ефросинина назвала россиян слепыми трусами после бомбардировки роддома в Мариуполе.

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