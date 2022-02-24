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"Я прошу вас не молчать": Андрей Бедняков записал эмоциональное видеообращение к россиянам

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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24 февраля, 14:25
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Популярный украинский телеведущий Андрей Бедняков записал обращение после вторжения России в Украину
Бедняков записал видеообращение после вторжения РФ в Украину
Бедняков записал видеообращение после вторжения РФ в Украину / Фото: instagram.com/biedniakov

Несколько часов назад известный украинский телеведущий Андрей Бедняков записал видеообращение. После того, как Россия напала на Украину, он обратился к российским коллегам и друзьям с главным месседжем: чтобы те не молчали!

Далее читайте текст обращения Андрея Беднякова:

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Андрей Бедняков
Андрей Бедняков / Фото: instagram.com/biedniakov

"Всем привет, меня зовут Андрей Бедняков. Мне 34 года. Я родился в городе Мариуполе Донецкой области, это Украина. Многие из вас меня знают, и знаете, что я всегда вспоминаю тот город, где я родился, и эту страну. Я Украинец! Я готов продолжать всегда и везде это говорить. Я записываю это видео, потому что я больше не могу молчать. Мне все равно, что вы обо мне сейчас подумаете. Абсолютно все равно. Мне все равно, сколько от меня отпишется людей, и как вообще с*ка у о таком можно сейчас думать? Это я обращаюсь к тем, кто переживает, какую аудиторию они потеряют. С*ка, мы можем потерять часть страны!

Прямо сейчас мы с вами стоим на пороге войны, большой, возможно, третьей мировой войны. Я сейчас в командировке. И не вздумайте мне писать, что я куда-то сбежал. Я никуда не сбежал, никогда. Я уехал, потому что до конца не верил, что возможно вообще такое в XXI веке. Оказывается, возможно. Я приехал снимать новые выпуски, чтобы вы меня смотрели в России, в Беларуси, в Казахстане, везде, где говорят на русском языке. Я говорю на русском языке, и меня никто не ущемляет, меня не нужно защищать.

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Я хотел бы обратиться к моим друзьям, которые живут в России. У меня много друзей, я так считаю, я так думаю. Вы любите называть нас братьями. Так вот, сейчас пора вступить в игру нам. Если не могут решить эту проблему политики, почему бы нам не попробовать делать все от нас зависящее, чтобы прекратить этот ужас и кошмар. Если они не могут договориться, давайте мы договоримся. Если надо, я приеду, с кем угодно буду разговаривать, чтобы решить это мирным путем. Вы просите нас сложить оружие, иначе мы столкнемся с тем, чего ранее никогда не видели. Это слова Путина. Армия никогда не сложит оружие. Армия будет защищать свою территорию, потому что это наша страна, это наша земля.

Нам всем нужно успокоиться. Давайте решим. Давайте сделаем шаг, давайте сделаем СТОП. Иначе будет много страданий, очень много смертей, и назад дороги уже никогда не будет. Вообще никогда. Я прошу вас не молчать. Если мы можем что-то делать, давайте это делать. Пускай будет мир. Все будет Украина!"

- с такими словам Андрей Бедняков обратился к людям. Обращение телеведущего в инстаграм смотрите далее в видео.

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Нападение РФ на Украину

Президент РФ сообщил о решении провести так называемую военную операцию на территории Донбасса. Он отметил, что "в планы РФ не входит оккупация Украины". Но утром 24 февраля жители многих городов Украины проснулись от звуков залпов. Обстрелы и взрывы были слышны по всей территории Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны. Верховная Рада поддержала введение военного положения на срочном заседании. Сегодня было объявлено о разрыве дипломатических отношений между Украиной и Российской Федерацией.

Тем временем украинские звезды записывают эмоциональные обращения в связи с ситуацией. Среди них: певец Иван Дорн, музыкант Дмитрий Шуров, певица Оля Полякова и многие другие.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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