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Андрей Бедняков поблагодарил неравнодушных украинцев и бойцов ВСУ: Вам огромное спасибо и низкий поклон!

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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8 марта, 18:59
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Телеведущий Андрей Бедняков решил не распыляться на хейтеров из России, а записал видео с благодарностью украинцам и вооруженным силам Украины
Андрей Бедняков поблагодарил украинцев и ВСУ
Андрей Бедняков поблагодарил украинцев и ВСУ / Фото: instagram.com/biedniakov

Андрей Бедняков, который ранее уже записал эмоциональное обращение к россиянам, заявил, что больше не хочет тратить время и ресурс на сторонников Кремля.

Я устал тратить свою энергию на этих людей, злых и агрессивных, которые продолжают поливать д*рьмом меня и мою страну, которые желают нам зла, которые не верят в то, что происходит, и утверждают, что нас "спасают". Вам нравится жить в вашем куполе? Вам нравится верить, что рукой можно провести сквозь микрофон? Живите, верьте! Мне со злыми, агрессивными людьми не по пути! – высказался в своем видеообращении Бедняков.

Вместо очередных призывов к россиянам Бедняков решил обратиться к украинскому народу, который уже 12 дней войны оказывает сопротивление оккупантам и твердо стоит на своем.

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Я хочу сказать огромное спасибо всем тем людям, которые помогают, перечисляют деньги, перевозят, привозят лекарства, достают людей из под завалов. Вам огромное спасибо и низкий поклон! Также я хотел бы выразить огромные слова поддержки вооруженным силам Украины. Тем парням и девушкам, которые сейчас защищают нашу страну. Огромное спасибо! – сказал ведущий.

Раньше Оля Полякова призвала весь мир не молчать о войне в Украине. Также Потап заявлял, что "нам не нужен "русский мир".

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Мария Коробова
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Глава Гостомельской громады Прилипко Юрий Ильич до последнего оставался со своими земляками. Он погиб, раздавая под пулями и снарядами хлеб и лекарства. Умер за громаду, умер за Гостомель, умер как герой… Вечная память!

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Пограничник Роман Грибов - тот самый защитник острова Змеиный, который произнес фразу, ставшую девизом для миллионов украинцев и всемирно известным мемом: “Русский военный корабль, иди на х…й!”. Роман - из Золотоноши Черкасской области. Сейчас он в плену.
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Цитата дня

Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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