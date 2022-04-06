Это часть геноцида украинцев! Санта Димопулос разоблачила Ксению Собчак во лжи

Санта Димопулос раскритиковала Ксению Собчак / Фото: Instagram

Санта Димопулос обвинила Ксению Cобчак в "дешевом популизме" и одностороннем пропагандистском освещении информации о войне России против Украины.

А началось все с того, что Собчак в Instagram (который был забронирован в России) написала сообщение о "гуманизме" и "ценности человеческой жизни".

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В выборе "быть победителем" или "сохранить жизнь даже одного человека", я – за жизнь человека. Нет ничего важнее. Гуманизм важнее геополитики. Война же обесчеловечивает беспощадно, – написала российская журналистка.

Скриншот Instagram

Однако таким "мирным" текстом Собчак лишь разочаровала Димопулос, которая, очевидно, ожидала от ведущей четкой позиции за правду.

Какой дешевый популизм… Почему же вы, как "независимый журналист" не проверили информацию Невзорова (оппозиционный журналист, развенчивающий на YouTube-канале пропагандистские мифы, – Ред.) о полке "Азов"?... Почему озвучиваете в своих новостях только риторику Кремля?, – написала Санта под сообщением Ксении.

Скриншот Instagram

Димопулос возмутилась словам Собчак, которая освещает новости о войне в Украине очень осторожно, боясь сказать о военных преступлениях, российских солдатах в украинских городах.

Почему не выставили, что случилось в Буче, а только переписываете новости российских (пропагандистских) каналов? К тому же в своей последней передаче (на YouTube-канале Собчак – Ред.) надели футболку с надписью "Sorry" и кепку "Walk of shame". Чтобы и вашими нашими и отречься если что? Ксения, то, что вы делаете во время войны, это не честная журналистика, это часть геноцида украинцев, – добавила Димопулос.

Певица подчеркнула, что граждане Украины никогда не простят такую позицию и бездействие Собчак.

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Ранее мы сообщали, что сбежавшая в Израиль Ксения Собчак, вернулась в Россию.