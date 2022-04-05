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Сбежавшая в Израиль Ксения Собчак вернулась в Россию

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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5 апреля, 15:05
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Российская журналистка Ксения Собчак, выступившая против войны в Украине, намекнула на свое возвращение на родину в Москву после побега в Израиль
Ксения Собчак
Ксения Собчак / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Ксения Собчак, обеспокоенная своим будущим, еще в начале военной агрессии России в Украине выехала вместе с сыном Платоном в Израиль.

В Сети ходили слухи, что журналистка планирует остаться там, тем более что ее сын Платон вполне может стать гражданином Израиля благодаря своему отцу Максиму Виторгану.

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Однако накануне Собчак намекнула на то, что вернулась в Москву. Об этом стало известно, когда в своем Telegram-канале "Кровавая барыня" журналистка ответила на многочисленные сообщения якобы от ее лица о создании новой сомнительной партии.

Партию не создаю, политической агитацией не занимаюсь, вопросы не решаю, кабанчиком не подскакиваю, схемки не обкашливаю, сижу в Москве и пишу сценарии к новостям, – написала Собчак.

Скриншот

Судя по всему, Собчак все же пришлось возвратиться на родину. Только вот покинула ли Ксения Израиль вместе с сыном и супругом Константином Богомоловым, пока неизвестно. Есть вероятность, что маленький Платон мог остаться вместе с отцом, Виторганом.

Напомним, ранее сбежавшая из России Собчак пожаловалась на санкции и попросила помощи у своих подписчиков.

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Мария Коробова
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