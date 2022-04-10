Это невероятно! Песня Pink Floyd и лидера "Бумбокса" Андрея Хлывнюка возглавила мировые хит-парады

Hey, Hey, Rise Up стала всемирно популярной песней за два дня / Фото: Instagram

Легендарная группа Pink Floyd снова на вершинах мировых хит-парадов спустя 28 лет. 8 апреля группа выпустила общий трек с фронтменом группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком.

В основу Hey Hey Rise Up легла украинская песня "Ой, у лузі червона калина" которая зазвучала по-новому в исполнении Хлывнюка и стала символом украинского сопротивления. Вся прибыль от прослушивания сингла будет направлена на гуманитарную помощь Украине.

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И вот только за два дня эта песня возглавила чарты iTunes в 25 странах мира!

На сайте iTunes композиция лидирует в США, Великобритании, Франции, Австралии, Канаде и многих других странах мира.

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Учитывая, что собранные от релиза деньги пойдут в Украину, кажется, все получилось отлично. Огромное спасибо Pink Floyd и лично Дэвиду Гилмору, – сообщают музыканты "Бумбокса".

Напомним, лидера Pink Floyd Дэвид Гилмор сам решил собрать всех музыкантов, чтобы поддержать украинцев, которые героически защищают страну от рашистских извергов и записать трек вместе с Хливнюком.

Накануне артиста очень поразило видео, на котором солист "Бумбокса" в военной форме с винтовкой в руках стоит в центре безлюдного Киева, исполняя без музыкального сопровождения песню "Ой, у лузі червона калина".

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Ранее мы сообщали, что американская актриса с украинскими корнями Вера Фармига исполнила хит Iron Maiden о войне с россиянами в поддержку Украины.