Це неймовірно! Пісня Pink Floyd та лідера "Бумбоксу" Андрія Хливнюка очолила світові хіт-паради

Hey, Hey, Rise Up стала всесвітньо популярною піснею за два дні / Фото: Instagram

Легендарний гурт Pink Floyd знову на вершинах світових хіт-парадів через 28 років. 8 квітня гурт випустив спільний трек з фронтменом гурту "Бумбокс" Андрієм Хливнюком.

В основу Hey Hey Rise Up лягла українська пісня "Ой у лузі червона калина", яка зазвучала по-новому у виконанні Хливнюка та стала символом українського опору. Увесь прибуток від прослуховування синглу буде направлений на гуманітарну допомогу Україні.

Реклама

І от лише за два дні ця пісня очолила чарти iTunes в 25 країнах світу!

На сайті iTunes композиція лідирує у США, Великій Британії, Франції, Австралії, Канаді та багатьох інших країнах світу.

Реклама

Враховуючи, що зібрані від релізу гроші йдуть в Україну, здається, все вийшло чудово. Величезна подяка Pink Floyd та особисто Девіду Гілмору, – повідомляють музиканти "Бумбоксу".

Нагадаємо, лідер Pink Floyd Девід Гілмор сам вирішив зібрати усіх музикантів, аби підтримати українців, які героїчно захищають країну від рашистських нелюдей та записати трек разом з Хливнюком.

Напередодні артиста дуже вразило відео, на якому соліст "Бумбоксу" у військовій формі з гвинтівкою в руках стоїть у центрі безлюдного Києва, виконуючи без музичного супроводу пісню "Ой у лузі червона калина".

Реклама

Раніше ми повідомляли, що американська акторка з українським корінням Віра Фарміга виконала хіт Iron Maiden про війну з росіянами на підтримку України.