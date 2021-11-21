Это удар, к которому невозможно быть готовым – Андрей Хветкевич о своем вылете из Холостячки

Андрей расстроился, но достойно принял свое решение Златы / Фото: Инстаграм

В прошлом выпуске участие в реалити закончилось для фридайвера, бизнесмена Андрей Хветкевича. Все очень просто, как и к предыдущему герою, который покинул проект, у Златы не возникли глубокие чувства к этому мужчине.

Проект "Холостячка" для меня закончился. Хотя проектом я его не считаю с момента первой встречи со Златой. Это была маленькая жизнь внутри жизни. Легко ли мне было принять мой уход? Очень нелегко! Эмоциональный удар, к которому невозможно быть готовым, – делится Андрей.

Но несмотря на огорчение бизнесмен признается, что такой финал его участия в "Холостячке" принес также много полезного – он начал верить в настоящую любовь.

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Это было путешествие в свою личную глубину. Такого опыта я не получал никогда ранее. Порой, чтобы взлететь, нужно несколько раз упасть. Как бы не звучало банально, для меня это приобрело смысл, – написал экс-участник "Холостячки".

Экс-участник "Холостячки-2" Андрей Хветкевич / Фото: пресс-служба СТБ

Андрей не держит обиду на Злату, поэтому они поддерживают связь и после проекта. Он очень благодарен ей за такой опыт.

Сейчас во мне много благодарности. В первую очередь Злате за ее открытость, честность и безграничную женственность. С ней было всегда так легко, тепло, в моей памяти этот период займёт особое место, – признается мужчина.

Хветкевич положительно отзывается и о других участниках шоу. Говорит, что со всеми хорошо общался во время съемок.

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