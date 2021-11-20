Холостячка-2: кто покинул проект в 10 выпуске

Финал шоу "Холостячка-2" состоится уже совсем скоро. Состоялась еще одна напряженная церемония роз. Узнайте, кто из мужчин не получил заветную бутоньерку

Кто покинул шоу в 10 выпуске "Холостячки-2" / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Сегодня проект покинул фридайвер, бизнесмен Андрей Хветкевич. Все очень просто – у Златы не возникли глубокие чувства к этому мужчине.

Сегодня Злата знакомилась с семьями мужчин – ей понравились родные участников шоу, но Холостячк отметила, что впечатление о близких каждого из мужчин не повлияло на ее финальное решение.

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Знакомство было с родными невероятным, эмоциональным и очень трогательным. У тебя прекрасная мама. Она попросила не делать тебе больно. Я понимаю, что чем дальше, тем глубже и сильнее чувства, на которые я, увы, не смогу ответить взаимностью, – объяснила свое решение Злата, обратившись к Андрею.

Фото: скриншот видео

Андрей расстроился, но достойно принял свое "поражение":

Ну, что...Я с этим ничего не могу сделать. Желаю тебе счастья, – сказал он Злате.

Хветкевич отметил, что ему "грустно уходить", но он надеется, что все лучшее – впереди:

Я ни на минуту не жалею, что я здесь был, я открывался, влюблялся, и это классные ощущения. Я тоже обрету свое счастье, но просто не здесь, – сказал Андрей.

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