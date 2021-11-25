Почему детский телохранитель Евгений Олейник не спешит жениться – признание актера

Евгений Олейник признался, что для него брак - это очень серьезно / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
По словам Евгения, служебные романы для него табу, так что к выбору будущей супруги он относится ответственно
Для меня брак – это очень серьезно. Это моя позиция. Я не готов экспериментировать. Я не хочу ситуаций, когда вдруг сообразил, что это не то. Я хочу, чтобы это был выбор, мой выбор, моя женщина. А это сложно, – говорит актер телеканала "Украина".
После роли в сериале Оксаны Байрак за Евгением закрепилось амплуа своеобразного секс-символа. Поклонницы "засыпали" актера откровенными признаниями в социальных сетях.
Мне пишут какие-то нереальные жизненные истории. Если бы я читал это где-то на бумаге, я бы подумал, что это сценарий, – рассказал Олейник.
Как мы рассказывали ранее, по сюжету сериала "Детский телохранитель", бывший спецназовец Тарас устраивается в элитное агентство, которое предоставляет услуги по охране детей состоятельных родителей.
На боевых заданиях для Тараса было все очень просто, но в мирной жизни найти общий язык с детьми – настоящее испытание на стойкость. Тарасу необходимо не просто устранить угрозу жизни ребенка, но и вместе с его родителями решить более глубокие проблемы, которые привели к опасной ситуации.
Смотрите сериал "Детский телохранитель" в эфире канала "Украина".
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