Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией ⚽ Рома - Заря: онлайн 🇺🇦 Ультиматум Майдана 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"?

Бьюти-выбор звезд

Юная Лорак

BBC vs Royals

Зов ада

Шоу "Маска". Сезон 2

Грэмми-2022
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Виктор Павлик впервые высказался о публичных разборках бывшей и нынешней жен: Ни о чем не жалею

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
25 ноября, 15:22
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Виктор Павлик впервые прокомментировал скандал Екатерины Репяховой с Ларисой Созаевой в Instagram

Екатерина Репяхова и Лариса Созаева не в первый раз устраивают публичные выяснения отношений. Все это время Виктор Павлик молчал, но после видеообращения бывшей жены решил вмешаться в конфликт. Певец впервые публично прокомментировал скандал.

Он заявил, что с уважением относится к бывшей жене и пытался поддерживать ее, даже против воли Екатерины Репяховой.

Реклама

Но! Еще раз видеть оскорбительные слова от бывшей в сторону моей жены, у меня нет сил. Так бывает… наши дороги разошлись. Я ушел! И я хотел этого! И я не жалею ни о чем. Катя мне подарила вторую жизнь! – написал Павлик в Instagram.

Виктор Павлик вмешался в скандал Екатерины Репяховой с Ларисой Созаевой
Виктор Павлик вмешался в скандал Екатерины Репяховой с Ларисой Созаевой / Фото: instagram.com/viktorpavlik, facebook.com/Лора-Созаева

Виктор Павлик готов отдать все совместно нажитое имущество, только чтобы скандалы прекратились.

Мне ничего не нужно, главное, будь счастлива! Очень тебя прошу! Просто будь счастлива. И дальше я тебе ничего не виноват, – написал певец.

В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата @zlata.ognevich | 388K
Злата @zlata.ognevich | 388K
1/2
Премьера недели
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Клип снимала украинка
Weeknd для Billboard
"Blinding Lights" — самый популярный хит в истории чарта
Сольник звезды
Олег Винник
25 ноября / 19:00
Главные концерты ноября
Цитата дня

Всегда было легко ненавидеть и разрушать. Строить и лелеять гораздо сложнее.

Елизавета ІІ царствующая королева Великобритании
Цитаты Ее Величества
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Опрос
Свадьба года
Пэрис Хилтон & Картер Реум
Детали звездной свадьбы
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять