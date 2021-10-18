Евгения Власова 17 лет избегала отношений с мужчинами: Я выбрала осознанное одиночество

Евгения Власова заявила, что готова к новым отношениям / Фото: instagram.com/eygeniavlasova

Евгения Власова, которая недавно рассказала, как ей в период болезни и борьбы за жизнь помогла Ирина Билык, сделала заявление о личном.

Несмотря на то, что после развода с мужем Жене было хорошо наедине с собой и она чувствовала себя самодостаточной, сейчас артистка больше не хочет быть в одиночестве и готова впустить в свою жизнь мужчину.

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За 17 лет у меня могло быть два серьезных романа. Но я убегала от этих отношений, уходила. Я выбрала осознанное одиночество... Только сейчас мое женское сердце настолько открыто, как никогда. Я готова впустить в свою жизнь мужчину, только сейчас, – сказала Евгения Власова в шоу "Танці з зірками".

В 2000 году Власова познакомилась с Дмитрием Костюком, который предложил Власовой свои услуги продюсера, а после стал ее мужем.

В 2005 году у пары родилась дочь, а через года певица развелась с супругом. Причиной развода стали унижения и измены Дмитрия – рассказала Власова.