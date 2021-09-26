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Евгения Власова хотела уйти из Танців з зірками из-за партнера

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
26 сентября, 23:17
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Певица поссорилась с Максом Леоновым, который стал победителем предыдущего сезона проекта. Ей предложили танцевать с другим участником, но она передумала
Евгения Власова поссорилась с Максом Леоновым и хотела покинуть шоу
Евгения Власова поссорилась с Максом Леоновым и хотела покинуть шоу / Фото: instagram.com/eygeniavlasova, instagram.com/tanci1plus1

Евгения Власова, которая неделю назад расплакалась перед выступлением на "Танцях з зірками", рассказала, что готова была все бросить и уйти из проекта.

Певицу расстроило, как ее партнер Макс Леонов прокомментировал скандал, возникший между ними ранее.

Прошлая неделя чуть не разрушила нашу пару с Максимом Леоновым. После эфира я поняла для себя, что меня здесь больше ничего не держит, я не хочу оставаться в проекте, я очень хочу уйти, – заявила Евгения Власова.

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Максим Леонов рассказал, что на репетициях они очень устают и это сказывается на эмоциональном состоянии Жени. Кроме того, он не давал своей партнерше танцевать, потому что она была очень уставшей.

Я видел, что она очень истощена. Я не первый сезон в "Танцях з зірками". Это моя обязанность сделать так, чтобы Женя чувствовала себя в первую очередь хорошо физически, – прокомментировал Макс Леонов.

Евгении Власовой предложили сменить партнера, но она передумала и они с Максом помирились.

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Певица также попросила создателей проекта "перестать высасывать скандалы из пальца" и заверила, что между ней и Леоновым все хорошо.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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