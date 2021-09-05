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Евгения Власова с триумфом выступила на Танціх з зірками (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
5 сентября, 22:50
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Известная украинская певица долгое время не появлялась на телевидении, но в этом году она решила принять участие в новом сезоне танцевального шоу. Смотрите ее первое выступление
Евгения Власова триумфально выступила на "Танцях з зірками"
Евгения Власова триумфально выступила на "Танцях з зірками" / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Евгения Власова в 2017 году попала в реанимацию, в результате чего перенесла четыре операции. После длительной паузы в карьере артистка не вернулась на большую сцену и попрощалась с шоу-бизнесом.

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Весной этого года она выступила на одном вокальном шоу на украинском ТВ, а теперь стала участницей нового сезона проекта "Танці з зірками".

А мы напомним, что телеканал "Украина" приступил к съемкам второго сезона гипершоу "Маска", звездным детективом которого стал Андрей Данилко.

Евгения Власова призналась, что пойти на "танцы" решила ради своей дочери – она хочет, чтобы девочка гордилась своей мамой. Певица также устала от постоянных сплетнях о себе и своем здоровье.

Я устала, что меня ассоциируют с какими-то болячками. Это выдержать нереально. Это ранило мою дочь. Мне хочется, чтобы моей дочери говорили: "Твоя мама такая классная", – сказала Евгения.

Евгения Власова и Макс Леонов – Квикстеп – "Танцы со звездами" 2021:

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Ее партнером на паркете стал победитель прошлого сезона "Танців з зірками" Макс Леонов.

Женя очень сильный боец, я в нее сильно верю, – говорит о певица Макс.

В первом эфире они исполнили чувственный танец, который судьи оценили в 15 баллов.

Ранее на презентации нового сезона "Танців з зірками" объявили, что проект попрощался с Тиной Кароль. Вместо нее второй ведущей шоу стала Иванна Онуфрийчук – она будет вещать из голдрума, а на паркете ведущим останется Юрий Горбунов.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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