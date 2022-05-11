Перейти к новостям
Главная Звезды Зарубежные

Украина в финале Евровидения-2022! Какие страны стали финалистами вокального конкурса

Мария Коробова
11 мая, 00:11
Первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2022 подошел к концу! Первые имена финалистов уже в материале сайта "Сегодня"

Кто прошел в финал Евровидения-2022 / Фото: Getty Images

В Турине завершился первый полуфинал главного вокального состязания Европы, за прямой трансляцией которого следили зрители из разных уголков мира.

Наконец-то подсчитаны все голоса и организаторы конкурса назвали имена претендентов на заветную статуэтку. Так, среди участников гранд-финала оказались:

Реклама
  • Kalush Orchestra – Stefania(Украина)
  • Monika Liu – Sentimentai (Литва)
  • Marius Bear – Boys Do Cry (Швейцария)
  • S10 – De Diepte (Нидерланды)
  • Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul (Молдова)
  • MARO – Saudade Saudade (Португалия)
  • Systur – Með Hækkandi Sól (Исландия)
  • Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together (Греция)
  • Subwoolfer – Give That Wolf A Banana (Норвегия)
  • Rosa Linn – Snap (Армения)
Скриншот

Напомним, что в финале примут участие представители 26 стран. Традиционно место в финале автоматически получают конкурсанты от страны, принимающей Евровидение, а также представители "большой пятерки" – Великобритании, Германии, Италии, Испании и Франции.

Второй полуфинал, на котором будут оглашены остальные претенденты на победу состоится уже в четверг, 12 мая. А долгожданный гранд-финал песенного конкурса "Евровиедние-2022" пройдет в субботу, 14 мая.

Ранее солист украинского коллектива Kalush Orchestra признался, что музыканты будут делать после окончания песенного конкурса.