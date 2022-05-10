Евровидение 2022: прямая трансляция первого полуфинала, в котором выступает Украина

Первый полуфинал "Евровидения 2022" начнется в 22:00 по киевскому времени. Сайт "Сегодня" будет вести прямую текстовую трансляцию конкурса со всеми подробностями и яркими моментами музыкального состязания.
За путевку в финал сегодня будут бороться 17 талантливых артистов, среди которых и украинская группа Kalush Orchestra. Отметим, что именно украинцам букмекеры прогнозируют не просто попадание в финал, а победу на конкурсе! Европа активно поддерживает Украину. Многие зарубежные слушатели признали, что трек Kalush Orchestra – современный, драйвовый и отлично представляет современную украинскую музыку. Похоже, Stefania совсем скоро будет звучать во всех уголках Европы, а, возможно, и всего мира.
Всего 10 артистов сможет попасть в финал из первого полуфинала. У украинцев, которые находятся за рубежом, есть шанс проголосовать за Kalush Orchestra.
Как проголосовать на Евровидении 2022
В первом полуфинале украинцы могут голосовать за всех участников конкурса, кроме представителей Украины группы Kalush Orchestra. Во время прямого эфира появится информация, когда можно будет отправлять SMS-сообщение на номер 7576 с номером участника, за которого голосуете. Стоимость отправки с украинских операторов – 5,31 грн. с учетом НДФ и ПФ.
Украинцы за границей могут поддержать наших представителей из номера мобильного оператора страны, в которой они находятся.
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