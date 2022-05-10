Евровидение 2022: прямая трансляция первого полуфинала, в котором выступает Украина

Сегодня, 10 мая, в итальянском Турине проходит долгожданный музыкальный конкурс "Евровидение 2022". Под номером шесть на сцене состязания выступит украинская группа Kalush Orchestra

Первый полуфинал "Евровидения-2022": текстовая онлайн-трансляция / Фото: eurovision.tv

Первый полуфинал "Евровидения 2022" начнется в 22:00 по киевскому времени. Сайт "Сегодня" будет вести прямую текстовую трансляцию конкурса со всеми подробностями и яркими моментами музыкального состязания.

За путевку в финал сегодня будут бороться 17 талантливых артистов, среди которых и украинская группа Kalush Orchestra. Отметим, что именно украинцам букмекеры прогнозируют не просто попадание в финал, а победу на конкурсе! Европа активно поддерживает Украину. Многие зарубежные слушатели признали, что трек Kalush Orchestra – современный, драйвовый и отлично представляет современную украинскую музыку. Похоже, Stefania совсем скоро будет звучать во всех уголках Европы, а, возможно, и всего мира.

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Группа Kalush Orchestra завоевала сердца европейцев / Фото: suspilne.eurovision

Всего 10 артистов сможет попасть в финал из первого полуфинала. У украинцев, которые находятся за рубежом, есть шанс проголосовать за Kalush Orchestra.

Как проголосовать на Евровидении 2022

В первом полуфинале украинцы могут голосовать за всех участников конкурса, кроме представителей Украины группы Kalush Orchestra. Во время прямого эфира появится информация, когда можно будет отправлять SMS-сообщение на номер 7576 с номером участника, за которого голосуете. Стоимость отправки с украинских операторов – 5,31 грн. с учетом НДФ и ПФ.

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Украинцы за границей могут поддержать наших представителей из номера мобильного оператора страны, в которой они находятся.