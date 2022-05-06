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Kalush Orchestra останется за границей после Евровидения-2022? Фронтмен раскрыл все карты группы

Кристина Полякова Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня
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6 мая, 07:35
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Солист украинского коллектива Олег Псюк признался, что музыканты будут делать после окончания песенного конкурса
Олег Псюк рассказал, как музыканты будут действовать дальше после "Евровидения"
Олег Псюк рассказал, как музыканты будут действовать дальше после "Евровидения" / Фото: kalush.official

"Евровидение-2022" не за горами, поэтому все участники соревнований, в том числе представители Украины – хип-хоп-группа Kalush Orchestra активного готовится к конкурсу и ежедневно репетирует.

Во время одной из пресс-конференции в Турине фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк рассекретил планы коллектива после выступления на "Евровидении-2022". Как объяснил солист, все музыканты вернутся в Украину.

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Один из участников нашей группы сейчас остался на войне, и он защищает Киев. А мы здесь представляем интересы каждого украинца. Конечно, после окончания "Евровидения" мы возвращаемся в Украину. У нас спецразрешение на выезд до конца конкурса. Мы сразу возвращаемся, и будем заниматься каждый своими делами, – объяснил Псюк.

Как добавил лидер группы, на Родине он занимается волонтерской деятельностью – помогает украинцам с жильем, лекарствами и транспортом.

У меня, например, есть волонтерская организация. Нас 35 человек. Мы помогаем людям с жильем, транспортом, лекарством. Таким образом, мы каждый день помогаем очень многим людям Украины, волонтерим, – заявил артист.

Отметим, что "Евровидение-2022" еще не стартовало, а у зрителей уже появилось ТОП-5 любимцев. Кто они – читайте в материале.

Также напомним, будет объявлять результаты голосования от Украины на песенном конкурсе солистка группы Gо_A Екатерина Павленко.

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Кристина Полякова
Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня

В журналистике с 2016 года. Пишу о самых актуальных темах из мира шоу-бизнеса и культуры. Увлекаюсь игрой на барабанах и путешествиями.

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