Евровидение-2023 не может быть проведено в Украине – Европейский вещательный союз

"Евровидение-2023" состоится не в Украине / Фото: Getty Images

Несмотря на то, что в Украине уже начали обсуждать подготовку конкурса, музыкальное состязание пройдет на территории другой страны, сообщает EBU. Скорее всего, это будет Великобритания. В этом году участник из Британии занял второе место на конкурсе.

Учитывая продолжающуюся войну после российского вторжения в страну-победительницу этого года, EBU провел полную оценку и технико-экономическое обоснование как с Суспільним Мовленням, так и с другими специалистами, в том числе по вопросам безопасности, – говрится в заявлении.

В заявлении также утверждается, что в резултьтате "объективного анализа" EBU пришел к выводу, что нынешнии обстоятельства не прозволяют провести конкурс в Украине даже в следующем году:

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"Гарантии безопасности и функционирования, необходимые вещателю для проведения, организации и производства конкурса песни "Евровидение" в соответствии с Правилами Евровидения, не могут быть удовлетворены украинским общественным телерадиовещателем" ("Суспільним").

Фото: eurovision.tv

EBU поблагодарил Суспільне за "искреннее сотрудничество". Также в сообщении говорится, что Европейский вещатель начинает переговоры с британской ВВС.

Напомним, солистка Go_A прокомментировала скандал с баллами жюри на "Евровидении".