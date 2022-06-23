"Евровидение-2023" не состоится в Украине – окончательное решение EBU

"Евровидение-2023" не пройдет в Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня

Сразу после победы Kalush Orchestra в Турине, в Украине началась подготовка к проведению "Евровидения". Уже рассматривались некоторые города как локации для конкурса. Но Европейский вещательный союз заговорил о переносе "Евровидения" в Великобританию. Руслана Лыжичко напомнила европейцам о Мариуполе и Азовстале, и попросила дать стране шанс . Видимо, ее не услышали.

Фрагмент обращения Русланы Лыжичко в эфире общенационального телемарафона. Скриншот: Youtube/segodnyaonline

На официальном сайте EBU появилось заявление от организаторов конкурса. Вещатель дал понять: в первую очередь он думает о безопасности участников. Так что "Евровидение" в Украине отменяется.

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Продолжающийся конфликт в Украине не позволяет делегациям и участникам приезжать в страну. Мы также обратили внимание на комментарии генерального секретаря НАТО, Йенса Столтенберга, о том, что война в Украине "может продолжаться несколько лет" , – говорится в заявлении EBU.

Возможность провести Евровидение на границе с Польшей или другими странами организаторы также отвергли. По словам Европейского вещательного союза, эти локации не соответствуют техническим стандартам конкурса. То же касается и инфраструктуры.

EBU не видит возможности проведения "Евровидениея" в приграничной зоне. / Фото: Коллаж: Сегодня

Напомним, накануне британский премьер-министр Борис Джонсон заявил: украинцы заслуживают и могут провести "Евровидение-2023" .