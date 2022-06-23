"Євробачення-2023" не відбудеться в Україні – остаточне рішення EBU

"Євробачення-2023" не відбудеться в Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Одразу після перемоги Kalush Orchestra в Турині, в Україні почалася підготовка до проведення "Євробачення". Вже розглядались деякі міста, як локації для конкурсу. Але Європейська мовна спілка заговорила про перенесення "Євробачення" до Великої Британії. Руслана Лижичко нагадала європейцям про Маріуполь та Азовсталь, та попросила дати країні шанс. Вочевидь, її не почули.

Фрагмент звернення Руслани Лижичко в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Скріншот: Youtube/segodnyaonline

На офіційному сайті EBU з’явилась заява від організаторів конкурсу. Мовник дав зрозуміти: він дбає про безпеку учасників. Тож "Євробачення" в Україні скасовується.

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Триваючий конфлікт в Україні не дає змогу делегаціям та учасникам приїжджати до країни. Ми також звернули увагу на коментарі генерального секретаря НАТО, Єнса Столтенберга, про те, що війна в Україні "може тривати кілька років", – йдеться в заяві EBU.

Можливість провести "Євробачення" на кордоні з Польщею чи іншими країнами організатори також відхилили. На думку Європейської мовної спілкки ці локації не відповідають технічним стандартам конкурсу. Це ж стосується і інфраструктури.

EBU не бачить можливості проведення "Євробачення" у прикордонній зоні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Нагадаємо, напередодні британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив: українці заслуговують і можуть провести "Євробачення-2023".