Фанатка "фотошопа" Ани Лорак показала себя без макияжа (фото)

Как Ани Лорак выглядит без макияжа / Фото: instagram.com/anilorak

Певица позировала в повседневной спортивной одежде, она собрала волосы в пучок и надела кепку. На лице Ани Лорак нет макияжа и отчетливо видны ее родинки, которые она периодически прячет под мейком.

"Улыбнись", – советует поклонникам Ани Лорак.

Как Ани Лорак выглядит без макияжа / Фото: instagram.com/stories/anilorak

Ани Лорак без макияжа / Фото: instagram.com/stories/anilorak

Ранее Филипп Киркоров опубликовал совместное фото с Ани Лорак. И казалось бы, ничего необычного в этом нет, но когда Ани тоже разместила в соцсети этот снимок, стало заметно, как она изменила свое лицо с помощью фоторедактора.

Вот фотография в профиле Киркорова:

Ани Лорак в Instagram Филиппа Киркорова / Фото: instagram.com/anilorak

А вот Лорак в своем же Instagram:

Ани Лорак у себя в Instagram / Фото: instagram.com/anilorak

Кстати сама Ани Лорак рассказывает своим фолловерам, что внешность — это "всего лишь обертка, которую мы можем приукрасить". Самое же главное, по мнению певицы – наполнить себя духовно, развиваться и искать внутренний баланс.

Как звезды относятся к бодипозитиву – смотрите в сюжете:

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