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Ани Лорак показала новый имидж 10-летней дочери (фото)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
2 сентября, 09:20
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Единственная дочь Ани Лорак учится в одной из частных школ Москвы. Певица поделилась фото, сделанным 1 сентября
Ани Лорак опубликовала новые фото с дочкой
Ани Лорак опубликовала новые фото с дочкой / Фото: instagram.com/anilorak

Дочь Ани Лорак София в этом году пошла в четвертый класс, как и многие другие родители, певица не пропустила праздничную линейку в школе. У себя в Instagram артистка опубликовала новые фото.

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Ани Лорак и София позировали в классе у доски. Певица для выхода выбрала черные джинсы скинни, косуху и ботильоны. София была в школьной форме – клетчатой юбке плиссе и жакете с гербом гимназии. Стоит отметить, что дочь певицы немного поэкспериментировала с имиджем – она осветлила несколько прядей.

Ани Лорак с дочкой Софией
Ани Лорак с дочкой Софией / Фото: instagram.com/anilorak

Ани Лорак с дочкой Софией
Ани Лорак с дочкой Софией / Фото: instagram.com/anilorak

В комментариях подписчики певицы пожелали Софии легкого учебного года.

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Напомним, Павловская гимназия – самая первоклассная школа в Москве и Подмосковье, где учатся звездные чада. Учебное заведение создано на базе Высшей школы экономики. В преподавательском составе носители иностранных языков и кандидаты наук. За обучение дочери в престижной школе Ани Лорак платит почти полтора миллиона рублей в год (365 тысяч гривен).

Вместе с Софией в этой гимназии учатся дети других звезд российского шоу-бизнеса – дочки Глюкозы, Александра Реввы и певицы Славы.

Недавно Ани Лорак в одном из своих интервью рассказала, что ее дочь София может стать артисткой. 10-летняя дочь певицы иногда снимается с мамой в популярных шоу, а также София стала активно вести соцсети.

Ани Лорак поддержит решение дочери стать артисткой
Ани Лорак поддержит решение дочери стать артисткой / Фото: instagram.com/anilorak

Софии определенно нравится сцена. Она артистична, практически с пеленок в центре внимания, это не могло не сказаться. Она играет в школьном театре, иногда ездит со мной на гастроли, это очень ее вдохновляет, – сказала певица.

София исполнила песню мамы на вечеринке своего крестного Филиппа Киркорова:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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