Фанатка "фотошопу" Ані Лорак показала себе без макіяжу (фото)

Як Ані Лорак виглядає без макіяжу / Фото: instagram.com/anilorak
Співачка позувала в повсякденному спортивному одязі, вона зібрала волосся в пучок і одягла кепку. На обличчі Ані Лорак немає макіяжу і чітко видно її родимки, які вона періодично ховає під мейком.
"Посміхнись", – радить шанувальникам Ані Лорак.
Раніше Філіп Кіркоров опублікував спільну світлину з Ані Лорак. І здавалося б, нічого незвичайного в цьому немає, та коли Ані теж розмістила в соцмережі цей знімок, стало помітно, як вона змінила своє обличчя за допомогою фоторедактора.
Ось фотографія в профілі Кіркорова:
А ось Лорак в своєму ж Instagram:
До речі сама Ані Лорак розповідає своїм фоловерам, що зовнішність – це "всього лише обгортка, яку ми можемо прикрасити". Найголовніше ж, на думку співачки – наповнити себе духовно, розвиватися і шукати внутрішній баланс.
Як зірки ставляться до бодіпозітіву – дивіться в сюжеті:
Ще новини на тему:
- Ані Лорак показала новий імідж 10-річної дочки (фото).
- Ані Лорак змінила два гарячих вбрання на Новій хвилі (фото).