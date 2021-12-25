Фанаты Королевой пожаловались на ее сына: "Слишком его много!"

Фолловеры Наташи Королевой устали от ее сына / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташа Королева хотя и против, чтобы ее сын строил карьеру в шоу-бизнесе, все равно активно продвигает отпрыска в этой сфере.

19-летний Архип Глушко учился на факультете востоковедения и изучал японский язык, но недавно бросил московский вуз и с тех пор выступает со своей знаменитой мамой на сцене, снимается вместе с ней в различных шоу на росТВ.

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В Instagram-профиле Королевой едва ли можно сосчитать ее совместные фото с супругом Сергеем, зато снимков с сыном очень много. Фолловеры артистки уже успели упрекнуть ее в этом после очередного поста с Архипом.

На тот раз Королева и ее сын снялись в новогодних образах для "У-Дачного чарта", который выходит на МУЗ-ТВ.

Наташа Королева и ее сын Архип / Фото: instagram.com/koroleva__star

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Исполнительница надела красный костюм и очки в красной новогодней оправе. Ее сын нарядился тигром – ведь наступающий 2022-й по восточному календарю – это год Черного Водяного Тигра.

Наташа Королева с сыном / Фото: instagram.com/koroleva__star

В комментариях подписчики Наташи высказали свое недовольство тем, что в ее профиле слишком много фотографий с сыном.

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"А муж-то где?"

Скриншот: instagram.com/koroleva__star

"А вы с мужем теперь не фоткаетесь? Вы как маня с ганей теперь, таскаете его везде, стало просто слишком много вашего сына"

Скриншот: instagram.com/koroleva__star

"Чет как-то много сынка!"

Скриншот: instagram.com/koroleva__star

Напомним, что ранее Наташу Королеву раскритиковали за песню "Желтые тюльпаны".