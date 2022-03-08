Фанаты "потеряли" Валерия Леонтьева: артист экстренно покинул Россию

Валерий Леонтьев экстренно уехал из России. / Фото: instagram.com/valera_leontiev_forever

После слухов о выезде из РФ Аллы Пугачевой и Максима Галкина публика начала подозревать, что такое же решение принял и Валерий Леонтьев.

Поклонники заметили, что артист давно не появлялся ни на экране, ни в Сети, ни на сцене. Однако друг музыканта сообщил, что с певцом все хорошо, просто он сейчас не в России, сообщает "КП ".

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Известно, что у Леонтьева есть недвижимость в США. Именно туда он экстренно и отправился.

Валера улетел в Америку, в Майами. У него там недвижимость, – рассказал один из друзей певца.

Ранее СМИ сообщали, что у Майами у Леонтьева есть двухэтажная вилла стоимостью более 3 миллионов долларов. В его распоряжении шесть спален, бассейн и тренажерный зал, а также новая яхта.

Дом певца в США. / Фото: Instagram

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Недвижимость певец купил много лет назад, когда к нему пришла слава и первые великие гонорары. Он вместе с женой переехал туда на постоянное место жительства, а в Россию приезжает только гастролировать.

Особняк артиста расположен в 50 километрах от центра известного Майами-Бич. Двухэтажный дом Леонтьева расположен на закрытой и охраняемой территории в элитном районе "Коралл Гейбл", где жила Уитни Хьюстон.

Не исключено, что 72-летний артист решил экстренно покинуть РФ и улететь в США после начала войны в Украине, которую развязала РФ. Однако сам артист не объяснял свое решение. Кстати, Валерий Леонтьев так и не озвучивал свою позицию по поводу нападения Путина на нашу страну.

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Недавно сообщалось, что Земфира и Рената Литвинова покинули Россию . Их уже видели в одном из аэропортов во Франции.

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