Филипп Киркоров показал редкие семейные фото – как выглядела его покойная мама

Исполнитель опубликовал редкие фото родителей / Фото: Инстаграм
Российский исполнитель, который впервые рассказал о разводе с Пугачевой, опубликовал на своей страничке в Instagram трогательный ролик с архивными фотографиями. На снимках запечатлена его мама Виктория Лихачева в молодости.
Она умерла уже более 26 лет назад, но Киркоров до сих пор часто ее вспоминает. В своих интервью певец неоднократно заявлял, что мама – это его Ангел-хранитель. Филиппа очень печалит тот факт, что она не смогла увидеть достижения сына.
Мама, я люблю тебя, – подписал публикацию певец.
Фанаты артиста впечатлены тем, как он похож на Викторию Марковну, особенно глазами – у нее они тоже были темно-карими.
Также некоторые подписчики посчитали, что дочь Киркорова Алла-Виктория точная копия своей покойной бабушки, в честь которой ее назвали.
Мама популярного исполнителя тоже была артистичной натурой и работала ведущей концертов. Она умерла в возрасте шестидесяти трех лет от рака, и это стало огромной потерей для Филиппа, очень трепетно относившегося к ней.
Также Киркоров показал несколько своих детских фотографий, на которых он позирует вместе с родителями.
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