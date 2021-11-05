Один без денег в Новый год: Киркоров впервые рассказал о разводе с Пугачевой

Алла Пугачева и Филипп Киркоров были женаты с 1994 по 2005 год. Примадонна ушла от супруга, влюбившись в Максима Галкина

/ Фото: instagram.com/fkirkorov

Филипп Киркоров стал для Аллы Пугачевой четвертым мужем, роман с которым был одним из самых ярких в биографии Примадонны. Долгое время после развода они дружили, но в последнее время в СМИ часто появляется информация о ссоре экс-супруги. Они никак не комментируют свои отношения сейчас, но в новом интервью для журнала ОК Филипп Киркоров впервые рассказал о разводе с певицей.

Все произошло в канун Нового года. Тот праздничный день певец назвал одним из самых сложных в своей жизни.

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Казалось, что жизнь остановилась, все закончилось. Я сидел дома в новогоднюю ночь один, было ощущение полной пустоты, помню это очень хорошо. На душе была просто выжженная земля. Для меня это был стресс, шок, кошмар. В голову полезли самые дурные мысли.., – пишет Telegram-канал "НеМалахов" со ссылкой на интервью певца.

Алла Пугачева и Филипп Киркоров в Киеве / Фото: instagram.com/romanrodin1959/

Тогда у артиста еще были проблемы с финансами.

В сейфе ноль, сквозняк, ветер гуляет. Даже в холодильнике мышь повесилась. Хоть шаром покати, – признался Филипп Киркоров.

Отвлечься от дурных мыслей певцу помог звонок подруги, которая предложила ему выступить на корпоративе влиятельного бизнесмена. "Важный" человек, имя которого певец не назвал, предложил любые деньги за его выступление.

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Я ему благодарен. Если бы не он, не знаю, что бы случилось в ту ночь, – рассказал Киркоров.

Алла Пугачева и Филипп Киркоров отношения

Алла Пугачева и Филипп Киркоров прожили в браке 11 лет, но потом в жизни певицы появился Максим Галкин. В одном из своих интервью бывшая домработница пары рассказывала, что Филипп Киркоров пытался спасти брак.

Певец второй раз так и не женился. Причина, почему не удалось наладить личную жизнь после развода, проста – ему сложно решиться на новые отношения после полученного опыта.

Алла Пугачева и Филипп Киркоров / Фото: Instagram

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Не женился, потому что слишком велика планка. В моей жизни был лозунг: "Полюбить – так королеву, проиграть – так миллион". И королеву я любил, и миллионы проигрывал, – откровенно рассказывал певец в одном из своих интервью.

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