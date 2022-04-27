Фильм Стоп-Земля теперь можно посмотреть на OLL.TV

Фильм "Стоп-Земля" / Фото: Instagram
Полнометражный дебют режиссера и сценариста фильма Екатерины Горностай "Стоп-Земля" сначала получил "Хрустального медведя" на Берлинском фестивале, а затем собрал три награды Одесского кинофестиваля летом 2021.
А с прошлой недели украинский фильм стал доступен для просмотра на платформе OLL.TV.
Сюжет фильма "Стоп-Земля"
Главная героиня фильма – старшеклассница Маша готовится к выпускным экзаменам, встречает первую любовь и пытается преодолеть первые строчки взрослой жизни вместе со своими друзьями и близкими.
Главные роли в картине сыграли непрофессиональные актеры-подростки: Мария Федорченко, Арсений Марков, Яна Исаенко, Александр Иванов.
Все средства, оплаченные за просмотр фильма "Стоп-Земля" на сервисе OLL.TV, идут в поддержку украинского кино.
Напомним, что французский режиссер Мишель Хазанавичюс поддержал Украину, отказавшись от названия "Z" ("Comme Z") для своего фильма , который будет показан на Каннском фестивале.