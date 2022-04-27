Фільм Стоп-Земля тепер можна подивитися на OLL.TV

Фільм "Стоп-Земля" / Фото: Instagram
Повнометражний дебют режисерки та сценариста фільму Катерини Горностай "Стоп-Земля" спершу отримав "Кришталевого ведмедя" на Берлінському фестивалі, а потім зібрав три нагороди Одеського кінофестивалю влітку 2021.
А з минулого тижня український фільм став доступний для перегляду на платформі OLL.TV.
Сюжет фільму "Стоп-Земля"
Головна героїня фільму – старшокласниця Маша готується до випускних екзаменів, зустрічає перше кохання і намагається подолати перші сходинки дорослого життя разом зі своїми друзями та близькими.
Головні ролі в картині зіграли непрофесійні актори-підлітки: Марія Федорченко, Арсеній Марков, Яна Ісаєнко, Олександр Іванов.
Усі сплаченні за перегляд фильму "Стоп-Земля" на сервісі OLL.TV ідуть на підтримку українського кіно.
Нагадаймо, що французський режисер Мішель Хазанавічус підтримав Україну, відмовившись від назви "Z" ("Comme Z") для свого фільму, який покажуть на Канському фестивалі.