Фільм Стоп-Земля тепер можна подивитися на OLL.TV

Фільм "Стоп-Земля" / Фото: Instagram

Повнометражний дебют режисерки та сценариста фільму Катерини Горностай "Стоп-Земля" спершу отримав "Кришталевого ведмедя" на Берлінському фестивалі, а потім зібрав три нагороди Одеського кінофестивалю влітку 2021.

А з минулого тижня український фільм став доступний для перегляду на платформі OLL.TV.

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Постер до фільму "Стоп-Земля" / Фото: facebook.com/ukrainefilmagency

Сюжет фільму "Стоп-Земля"

Головна героїня фільму – старшокласниця Маша готується до випускних екзаменів, зустрічає перше кохання і намагається подолати перші сходинки дорослого життя разом зі своїми друзями та близькими.

Кадр з фільму "Стоп-Земля", реж. Катерина Горностай / Фото: berlinale.de

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Головні ролі в картині зіграли непрофесійні актори-підлітки: Марія Федорченко, Арсеній Марков, Яна Ісаєнко, Олександр Іванов.

Усі сплаченні за перегляд фильму "Стоп-Земля" на сервісі OLL.TV ідуть на підтримку українського кіно.

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Нагадаймо, що французський режисер Мішель Хазанавічус підтримав Україну, відмовившись від назви "Z" ("Comme Z") для свого фільму, який покажуть на Канському фестивалі.