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Евровидение 2022: прямая онлайн-трансляция первого полуфинала, в котором выступает Украина
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Представительница Исландии на Евровидении-2022 вышла на сцену с украинским флагом на руке

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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10 мая, 23:47
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На конкурсе Евровидение-2022 представительницы Исландии, группа Systur, поддержали Украину во время своего выступления в первом полуфинале
Представители Исландии на Евровидении-2022 поддержали Украину
Представители Исландии на Евровидении-2022 поддержали Украину / Фото: Getty Images

Сегодня в Турине зазвучали голоса участников первого полуфинала Евровидения-2022, где Украину представила группа Kalush Orchestra.

На главном песенном конкурсе Европы некоторые участники решили выразить свою поддержку украинскому народу. Так, свою солидарность Украине показали представительницы от Исландии – группа Systur, состоящая из трех сестер. Исполнительницы представили свою страну с песней "Með Hækkandi Sól".

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На руке у солистки исландского коллектива, Элин Эйторсдоттир, был изображен сине-желтый флаг в знак поддержки украинцам.

Скриншот: EurovisionSongContest

Как отметил ведущий трансляции Евровидения Тимур Мирошниченко, сегодня многие еврофаны и участники вокального состязания поддерживают нашу страну. Свою поддержку европейцы демонстрируют с помощью сине-желтой символики на флагах и одежде.

Кроме того, во время выступления Украины на песенном конкурсе зрительный зал взорвался овациями. В первом полуфинале за место в гранд-финале боролись 17 талантливых артистов. Отметим, что именно украинцам букмекеры прогнозируют не просто попадание в финал, а победу на конкурсе!

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Также в прямой трансляции ведущий Тимур Мирошниченко рассказал о судьбе победной бутылки шампанского на Евровидении-2016.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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