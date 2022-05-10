Представительница Исландии на Евровидении-2022 вышла на сцену с украинским флагом на руке

На конкурсе Евровидение-2022 представительницы Исландии, группа Systur, поддержали Украину во время своего выступления в первом полуфинале

Представители Исландии на Евровидении-2022 поддержали Украину / Фото: Getty Images

Сегодня в Турине зазвучали голоса участников первого полуфинала Евровидения-2022, где Украину представила группа Kalush Orchestra.

На главном песенном конкурсе Европы некоторые участники решили выразить свою поддержку украинскому народу. Так, свою солидарность Украине показали представительницы от Исландии – группа Systur, состоящая из трех сестер. Исполнительницы представили свою страну с песней "Með Hækkandi Sól".

Реклама

На руке у солистки исландского коллектива, Элин Эйторсдоттир, был изображен сине-желтый флаг в знак поддержки украинцам.

Скриншот: EurovisionSongContest

Как отметил ведущий трансляции Евровидения Тимур Мирошниченко, сегодня многие еврофаны и участники вокального состязания поддерживают нашу страну. Свою поддержку европейцы демонстрируют с помощью сине-желтой символики на флагах и одежде.

Кроме того, во время выступления Украины на песенном конкурсе зрительный зал взорвался овациями. В первом полуфинале за место в гранд-финале боролись 17 талантливых артистов. Отметим, что именно украинцам букмекеры прогнозируют не просто попадание в финал, а победу на конкурсе!

Реклама

Также в прямой трансляции ведущий Тимур Мирошниченко рассказал о судьбе победной бутылки шампанского на Евровидении-2016.